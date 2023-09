Toy Story: conheça algumas curiosidades do filme que deu origem à franquia

A animação da Disney e Pixar abriu as portas para o mundo conhecer Woody, Buzz Lightyear e mais personagens que emocionam adultos e crianças até hoje.



Um das animações mais inesquecíveis e que está disponível exclusivamente no Disney+, Toy Story foi lançado em 1995 e deu origem a uma franquia de filmes e séries que conquistou gerações de fãs mundo afora.

O longa, lançado em parceria com os estúdios Pixar, foi a primeira animação computadorizada da história do cinema e, por isso, recebeu uma homenagem no Oscar®. John Lasseter, diretor de Toy Story, recebeu o prêmio pelo desenvolvimento e aplicação inspirada de técnicas que tornaram possível o primeiro longa-metragem animado por computador.

Toy Story conta a vida secreta dos brinquedos que habitam o quarto do garoto Andy. O público conhece pela primeira vez os protagonistas no dia do aniversário do menino, quando ele recebe novos presentes. A ideia de serem substituídos por brinquedos melhores assusta a todos.

Só Woody que segue confiante, já que o boneco cowboy é o favorito de Andy. No entanto, para terror do brinquedo, o garoto ganha o novo Buzz Lightyear, um pequeno astronauta cheio de recursos – e se encanta com ele. A partir daí, muitas confusões se desenrolam na trama.

Confira, a seguir, alguns fatos curiosos que marcaram a produção de Toy Story:









1. O conceito do filme foi inspirado no curta de animação Tin Toy, da Pixar



Tin Toy, um boneco de chumbo, é o protagonista do curta Tin Toy (1988) e foi a base para a criação da história do primeiro filme da franquia Toy Story. Em homenagem a esse fato, o brinquedo aparece posteriormente em Toy Story 4.









2. O personagem Buzz Lightyear teve vários nomes e formas antes da escolha definitiva



Antes de ter seu nome definitivo criado em homenagem ao astronauta Buzz Aldrin, um dos primeiros homens a pisar na Lua, o personagem teve vários outros possíveis nomes e aparências.

Ele quase se chamou Tempus for Morph e Lunar Lerry até ser batizado como Buzz Lightyear e ganhar a aparência final.









3. Inicialmente, Woody seria um boneco ventríloquo



Nos primeiros desenhos para a criação de Toy Story, o boneco preferido de Andy era um vaqueiro ventríloquo. Tanto que um desses primeiros desenhos aparece como um easter egg ao longo do filme.









4. Vários livros que aparecem no quarto de Andy são títulos de curtas da Pixar



Outro grande easter egg está no quarto do garoto Andy. Isso porque, além de muitos brinquedos, há estantes com diversos livros. O espectador mais atento poderá observar que os nomes desses livros são de títulos de curtas animados da Pixar, como Red’s Dream, Knick Knack, entre outros.





5. Mickey Mouse participa, de certa forma, de Toy Story



O grande símbolo da Disney, o lendário personagem Mickey Mouse, também aparece no primeiro filme da saga Toy Story! No mundo mágico do quarto de Andy existe um grande relógio na parede e ele traz o Mickey estampado.









Veja todos os filmes da franquia Toy Story no Disney+



O serviço de streaming disponibiliza todos os títulos da franquia para serem vistos e revistos sempre! São eles: Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) e Toy Story 4 (2019).

O Disney+ possui também curta-metragens especiais da franquia Toy Story que você não pode perder: Festa-Sauro Rex (2012), Toy Story de Terror (2013), Aventuras de Betty (2020), entre outros.