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Toy Story para iniciantes: qual é o nome do cachorro de brinquedo?

2 de junho de 2022
2 de junho de 2022

Ele é um dos personagens mais memoráveis ​​dos filmes da Disney e da Pixar, e amado por todos os brinquedos de Andy. Descubra!


Toy Story, o multipremiado filme da Disney e da Pixar que se tornou um fenômeno de animação, está disponível no Disney+ com sua aventura fofa e cheia de humor e lições de vida.

A história leva o público a um mundo mágico, onde os brinquedos ganham vida e são protagonistas de divertidas situações!


Qual é a história de Toy Story

A aventura começa no colorido quarto do menino Andy, que está repleto de brinquedos. O líder desse grupo é Woody, um corajoso boneco-cowboy. Mas sua existência não seria possível sem a ajuda dos amigos: o Sr. Cabeça de Batata, o dinossauro Rex, os soldadinhos verdes e dezenas de outros brinquedos que ganham vida assim que Andy sai do quarto. Também há um cachorro amigável e habilidoso nessa turma.

Porém, quando Buzz Lightyear, um novo brinquedo, chega, essa harmonia é desequilibrada, em grande parte pelo ciúme de Woody. Na tentativa de empurrá-lo para trás de uma mesa, ele acaba empurrando o boneco de ação para fora de casa.

Perdidos no "mundo exterior" em uma complexa missão para resgatar Buzz, o grupo deve encontrar uma maneira de voltar para casa. Juntos, eles aprendem a respeitar suas diferenças e a construir uma verdadeira amizade, baseada na solidariedade e na tolerância.


Qual é o nome do cachorro de brinquedo em Toy Story?

O cachorro de Toy Story se chama Slinky Dog, e também é conhecido simplesmente como Slink entre seus amigos. É um brinquedo muito amado, que ganha vida durante a ausência de Andy.

Slinky tem uma característica peculiar: é separado ao meio por uma mola. Isso o ajuda a se esticar por longas distâncias. E ele mostrou que esse recurso é muito útil na hora de ajudar o resto dos brinquedos.

De que raça é Slinky?

Slinky é um brinquedo inspirado na raça dachshund, também conhecida como cachorro-salsicha. Intuitivo, inteligente e generoso, este brinquedo de corpo elástico é um dos mais amados por Andy e Woody, pois sempre os acompanha e os auxilia quando estão em apuros.

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