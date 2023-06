Toy Story: saiba mais sobre a trilha sonora da animação da Pixar e da Disney

O longa de animação revolucionou o cinema e conquistou o público de todas as idades.



Em 1995, o cinema de animação mudou para sempre com a estreia de Toy Story. Fruto da parceria entre Pixar e Disney, o filme revolucionou a forma de contar histórias por meio de desenhos animados. Contudo, a produção chama atenção, também, por sua trilha sonora.

A história de Woody, Buzze os demais brinquedos do garoto Andy se tornaram ainda mais marcantes ao som de músicas como a clássica “You’ve Got a Friend in Me”.

Passaram-se 28 anos e as canções de Toy Story ainda hoje emocionam muita gente. Confira a seguir, então, mais detalhes sobre a trilha sonora dessa icônica produção:









Randy Newman, a voz da trilha sonora de Toy Story



As músicas de Toy Story foram compostas por Randy Newman – com destaque para “You’ve Got a Friend in Me”. Segundo o site D23.com, na época do lançamento da animação, Newman declarou sempre ter admirado a computação gráfica e a animação:

“Sempre admirei Carl Stalling e outros compositores especializados em música para desenhos animados; e queria fazer uma [canção] eu mesmo”, disse ele na época do lançamento de Toy Story.

A ‘uma canção’ a qual ele se referia foi, justamente, “You’ve Got a Friend in Me”, indicada ao Oscar® de Melhor Canção Original. Newman também concorreu na categoria Melhor Trilha Sonora Original.

"Dei uma olhada em alguns dos storyboards e testes de animação que eles haviam feito, e fiquei simplesmente maravilhado com a aparência, e gostei da ideia da história", disse Randy ao D23.com sobre o filme. “Eu absolutamente amei as pessoas envolvidas com o projeto.”

Vale destacar que, em uma época em que sequer havia o Oscar® de Melhor Filme de Animação, John Lasseter, diretor de Toy Story, foi reconhecido por seu trabalho. Em 1996, recebeu um prêmio da Academia por sua inovação cinematográfica.









Trilha sonora de Toy Story foi a primeira dentre vários sucessos de Randy Newman para a Pixar



O tempo passou, Newman seguiu compondo para grandes sucessos da Disney e da Pixar.

É ele o responsável por escrever temas e músicas para filmes como James e o Pêssego Gigante (1996), Vida de Inseto (1998), Toy Story 2 (1999), Monstros S.A. (2001), Carros (2006) e Toy Story 4 (2019).

Em 2002, Newman finalmente levou para casa sua primeira estatueta do Oscar® de Melhor Canção Original por “If I Didn’t Have You”, de Monstros S.A.. Ele repetiu o feito em 2011, com a música "We Belong Together", de Toy Story 3 (2010).

Em 2007, Randy Newman foi homenageado como uma das Lendas da Disney.









Você tem um amigo no Disney+: veja a franquia Toy Story no streaming e emocione-se com suas canções favoritas



Poucas obras marcaram tanto uma geração de adultos, crianças e adolescentes como Toy Story fez em 1995. O sucesso foi tanto que outras três animações foram lançadas ao longo destes mais de 20 anos.

O melhor de tudo é que toda a franquia Toy Story, bem como seus curtas animados estão disponíveis no Disney+! Aproveite para ver e rever também todas as demais produções da Disney em parceria com a Pixar.