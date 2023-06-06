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Toy Story: saiba mais sobre a trilha sonora da animação da Pixar e da Disney

6 de junho de 2023
6 de junho de 2023

O longa de animação revolucionou o cinema e conquistou o público de todas as idades.


Em 1995, o cinema de animação mudou para sempre com a estreia de Toy Story. Fruto da parceria entre Pixar e Disney, o filme revolucionou a forma de contar histórias por meio de desenhos animados. Contudo, a produção chama atenção, também, por sua trilha sonora.

A história de Woody, Buzze os demais brinquedos do garoto Andy se tornaram ainda mais marcantes ao som de músicas como a clássica “You’ve Got a Friend in Me”.

Passaram-se 28 anos e as canções de Toy Story ainda hoje emocionam muita gente. Confira a seguir, então, mais detalhes sobre a trilha sonora dessa icônica produção:

Toy Story


Randy Newman, a voz da trilha sonora de Toy Story


As músicas de Toy Story foram compostas por Randy Newman – com destaque para “You’ve Got a Friend in Me”. Segundo o site D23.com, na época do lançamento da animação, Newman declarou sempre ter admirado a computação gráfica e a animação:

“Sempre admirei Carl Stalling e outros compositores especializados em música para desenhos animados; e queria fazer uma [canção] eu mesmo”, disse ele na época do lançamento de Toy Story.

A ‘uma canção’ a qual ele se referia foi, justamente, “You’ve Got a Friend in Me”, indicada ao Oscar® de Melhor Canção Original. Newman também concorreu na categoria Melhor Trilha Sonora Original

"Dei uma olhada em alguns dos storyboards e testes de animação que eles haviam feito, e fiquei simplesmente maravilhado com a aparência, e gostei da ideia da história", disse Randy ao D23.com sobre o filme. “Eu absolutamente amei as pessoas envolvidas com o projeto.”

Vale destacar que, em uma época em que sequer havia o Oscar® de Melhor Filme de Animação, John Lasseter, diretor de Toy Story, foi reconhecido por seu trabalho. Em 1996, recebeu um prêmio da Academia por sua inovação cinematográfica.

Toy Story Woody e Jesse


Trilha sonora de Toy Story foi a primeira dentre vários sucessos de Randy Newman para a Pixar 


O tempo passou, Newman seguiu compondo para grandes sucessos da Disney e da Pixar

É ele o responsável por escrever temas e músicas para filmes como James e o Pêssego Gigante (1996), Vida de Inseto (1998), Toy Story 2 (1999), Monstros S.A. (2001), Carros (2006) e Toy Story 4 (2019).

Em 2002, Newman finalmente levou para casa sua primeira estatueta do Oscar® de Melhor Canção Original por “If I Didn’t Have You”, de Monstros S.A.. Ele repetiu o feito em 2011, com a música "We Belong Together", de Toy Story 3 (2010).

Em 2007, Randy Newman foi homenageado como uma das Lendas da Disney.

Toy Story Wood e Buzz


Você tem um amigo no Disney+: veja a franquia Toy Story no streaming e emocione-se com suas canções favoritas


Poucas obras marcaram tanto uma geração de adultos, crianças e adolescentes como Toy Story fez em 1995. O sucesso foi tanto que outras três animações foram lançadas ao longo destes mais de 20 anos.

O melhor de tudo é que toda a franquia Toy Story, bem como seus curtas animados estão disponíveis no Disney+! Aproveite para ver e rever também todas as demais produções da Disney em parceria com a Pixar

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