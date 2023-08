Trailer da temporada 2 de Loki revela novo personagem e conexão com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

A nova temporada da série de sucesso da Marvel Studios chega ao Disney+ em outubro.



A temporada 2 de Loki já tem data de lançamento: no dia 6 de outubro a série do “deus da Trapaça” estreia no Disney+! A produção estrelada por Tom Hiddleston (Loki) e Owen Wilson (Mobius) retorna com viagens no tempo, novos personagens e muitos mistérios.

O primeiro trailer da nova temporada traz a primeira aparição do personagem interpretado por Ke Huy Quan. Loki e Mobius recorrem a ele para resolver um novo problema que atormenta o irmão de Thor: seus saltos involuntários no tempo.



'Loki' | Nova Temporada | Trailer Dublado | Disney+

A conexão entre o trailer da temporada 2 de Loki e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Outra surpresa que o trailer da nova temporada de Loki trouxe foi uma conexão direta com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023).

No filme – disponível no Disney+ –, uma das cenas pós-créditos traz uma variante do vilão do longa que traz Paul Rudd como Scott Lang/Homem Formiga. Ela está em um palco fazendo uma apresentação dramática para o público.

Na plateia estão Loki e Mobius, que falam sobre finalmente ter encontrado esse personagem. Pois bem, essa mesma sequência pode ser vista no trailer de Loki!

Onde ver a série Loki online



Enquanto os novos episódios de Loki não chegam, aproveite para maratonar a temporada anterior no Disney+. Além de Hiddleston e Wilson, a série também conta com Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant em seu elenco.

Para acompanhar as últimas notícias do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!