Tudo Igual… SQN: 4 curiosidades sobre a atriz Gabriella Saraivah, estrela da série

Conheça mais sobre a protagonista da primeira série brasileira original do Disney+.



A série brasileira Tudo Igual... SQN é a primeira produção original do país no Disney+. Com estreia no dia 25 de maio, a história traz os desafios da adolescência tendo como pano de fundo o charme do dia a dia carioca.



A estrela da série é a atriz Gabriella Saraivah, que interpreta Carol – uma jovem em plena adolescência – lidando com todas as dúvidas, aprendizados e descobertas da idade. Além das questões típicas dessa fase, ela ainda precisa lidar com o novo casamento de sua mãe (vivida pela atriz Miá Mello), e conviver com o filho do marido dela, seu novo “irmão”.

Conheça mais sobre a vida e a carreira da jovem Gabriella Saraivah, a protagonista de Tudo Igual… SQN.







Gabriella Saraivah começou a carreira ainda na infância





Gabriella Saraivah nasceu na capital paulista, em 11 de setembro de 2004. Na data da estreia de Tudo Igual... SQN, Gabriella terá apenas 17 anos, mas, apesar de jovem, ela tem experiência de uma atriz veterana. Gabriella começou sua carreira artística ainda bem pequena, aos dois anos de idade, quando participou de campanhas publicitárias.

Com apenas três anos, já estava fazendo algumas aulas de teatro para se consolidar como atriz-mirim. Mas seu primeiro trabalho profissional relevante foi na televisão, quando ganhou um papel em uma novela de TV aberta em 2012. A partir daí, Gabriella começou a fazer vários personagens para grandes canais de televisão brasileiros, até se tornar uma das protagonistas de uma novela infantil.



Gabriella Saraivah é também youtuber





A atriz também é muito conectada no universo online desde cedo. Gabriella tem um canal no YouTube desde 2009 e, hoje ele conta com mais de 5 mil inscritos.

Em seu canal, ela fala um pouco sobre sua rotina: dos trabalhos ao dia a dia com as amigas, escola e namorado. Além de ser youtuber, Gabriella possui um canal no Tik Tok e também dá cursos online de atuação.





Gabriella Saraivah participou de um musical





Em 2015, a atriz se aventurou no teatro participando de um musical infantil que viajou pelo Brasil: “Kids Music Festival”. No elenco, a peça tinha o grupo 4Joy e ainda alguns artistas infantis, como a própria Gabriella e colegas dela da TV, como Jean Paulo e Pedro Henrique. A turma se apresentou com o espetáculo até 2016.







Gabriella Saraivah faz o ensino médio nos Estados Unidos





A vida de Gabriella deu uma guinada quando ela se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, no final de 2019, para cursar um ensino médio já voltado para as artes. Pouco depois, ela recebeu o convite para estrelar a série brasileira exclusiva do Disney+ e conciliou os estudos com as gravações de Tudo Igual… SQN no ano de 2021.





Tudo Igual… SQN no Disney+





A primeira série brasileira da Disney+ estreia, com exclusividade, no serviço de streaming em 25 de maio. Ao todo, ela terá dez episódios de cerca de 30 minutos cada. Não perca essa série 100% nacional!