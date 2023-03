Tudo Igual… SQN: 5 motivos para ver a série no Disney+

A série brasileira ambientada no Rio de Janeiro trata de forma leve e sincera temas importantes da adolescência. Veja alguns motivos para não deixar de assistir à produção no Disney+.

A série Tudo Igual… SQN, uma produção original brasileira do Disney+, já está totalmente disponível no serviço de streaming para os assinantes acompanharem a história de Carol (Gabriella Saraivah), uma adolescente que está passando por muitas mudanças em sua vida, mas que conta com boas amigas e uma mãe muito presente.







'Tudo Igual... SQN': Miá Mello e Gabriella Saraivah Respondem



Tudo Igual… SQN tem como cenário o Rio de Janeiro e aborda assuntos importantes para o universo dos jovens que, assim como a protagonista, também estão vivenciando novos desafios e descobertas no dia a dia. A produção tem bom humor e leveza, mas sem deixar de lado os dramas dessa fase da vida.



Confira 5 motivos para ver Tudo Igual… SQN no Disney+:





Tudo igual… SQN é a primeira produção original brasileira do Disney+





O Brasil tem um grande potencial artístico, com bons atores, roteiristas, diretores e equipe de produção. E o Disney+ iniciou as produções originais no país justamente com essa série. Tudo Igual… SQN foi escolhida para ser a primeira produção brasileira a contar com o selo Disney+ Original Productions! Vale a pena prestigiar a série que traz o clima carioca para o streaming.







Tudo igual… SQN traz questões importantes da adolescência





O período da adolescência é uma fase que traz diversas mudanças, é um importante momento de transição da infância para a vida adulta.

Além disso, a jovem Carol ainda tem que lidar com o casamento de sua mãe (vivida por Miá Mello) com o novo namorado — que é seu professor. Carol ainda tem suas questões na escola, com os primeiros interesses amorosos e as dúvidas que tudo isso traz nessa fase da vida.







Tudo igual… SQN reflete sobre amizade





A amizade é um dos pontos fortes e essenciais da série. O grupo de amigos de Carol é muito unido. Carol está sempre rodeada de amigos, que graças às diferenças de personalidade de cada um, são importantes para ela tentar compreender as várias facetas da realidade e também aprender a lidar com as diferenças de pensamento da melhor maneira possível.







Tudo igual… SQN tem ótimo elenco





A série conta com um elenco talentoso com nomes conhecidos e também jovens promessas que já demonstram seu potencial. A protagonista, Carol, é Gabriella Saraivah, uma atriz que desde criança trabalha na TV e já participou de muitas novelas e séries no Brasil. Hoje vive nos Estados Unidos para seguir seus estudos em atuação.

Para viver sua mãe, Beth, foi convidada a experiente atriz e comediante Miá Mello, que já estrelou filmes de sucesso no cinema, participou de séries e ainda é apresentadora de um reality show de ciência no Disney+: Posso Explicar.

Como o noivo de Beth, está o ator Kiko Pissolato, que interpreta Carlos. Kiko tem mais de 15 anos de carreira, fez papéis importantes no cinema e na TV, além de ser escritor de peças e livros.







Tudo igual… SQN conta com uma animada trilha sonora





Para embalar as histórias de Tudo Igual… SQN, foi escolhida uma trilha sonora divertida, leve e que tem tudo a ver com o clima da série.

A seleção de músicas traz pop e rock, mas dá destaque aos artistas brasileiros, como Skank, Iza, Manu Gavassi, Céu, Far from Alasca, entre outros. Vale a pena curtir as músicas na série e também conferir a trilha online.