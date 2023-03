Tudo Igual… SQN: confira 5 curiosidades sobre a atriz Miá Mello 

Saiba mais sobre a atriz que interpreta Beth, a mãe da protagonista Carol. Miá, que já é conhecida do público do Disney+, tem uma carreira cheia de sucessos.



Com a atmosfera carioca dando o tom, a série Tudo Igual...SQN chega ao Disney+ no dia 25 de maio. Essa é a primeira produção brasileira a contar com o selo Disney+ Original Productions e traz uma história leve e divertida sobre dilemas familiares, relacionamentos, amizade e, ainda, as dúvidas, aprendizados e descobertas da adolescência.



A trama é inspirada no livro infanto-juvenil Na Porta ao Lado, da escritora brasileira Luly Trigo – que também participou da produção como roteirista. Quem vive a protagonista Carol é a jovem atriz Gabriella Saraivah, que interpreta a filha de Beth, papel de Miá Mello.







A atriz, humorista e apresentadora Miá Mello empresta toda sua versatilidade a Elizabeth, ou Beth, como é conhecida na série. Ela é uma mulher que foi mãe jovem e tem uma relação muito próxima com a filha Carol. Alegre, positiva e muito falante, ela é super geek e viciada em cultura pop. Seu passatempo favorito é curtir a filha Carol, maratonando séries, indo ao cinema e jogando videogame. Ou, simplesmente, não fazendo nada.



Beth tem uma confeitaria onde faz doces e comidas deliciosas. Desde a morte do marido, quando tinha 35 anos, ela se tornou ainda mais amiga de Carol. Mas agora Beth vive uma nova relação amorosa, o que traz conflito à série.







Conheça 5 curiosidades sobre a vida e carreira de Miá Mello, a atriz que vive Beth em Tudo Igual… SQN.





Miá Mello é publicitária de formação





Marília Penariol Melo, a Miá Mello, nasceu no dia 26 de fevereiro de 1981, em São Paulo. Apesar de ter uma carreira de sucesso com mais de 10 anos no mundo artístico, Miá também é formada em publicidade e chegou a trabalhar na área de 2004 a 2008.

Mas sua vontade de ser artista já era latente e ela se formou em Artes Cênicas no Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo. Quando terminou o curso, em 2008, finalmente deixou de lado o trabalho em publicidade e partiu para o teatro.







Miá Mello começou a carreira como humorista





O primeiro trabalho de Miá como atriz foi com humor, o que determinou muitas escolhas futuras em sua carreira. Em 2008, ela entrou no grupo humorístico DEZnecessários e viajou pelo país com a trupe fazendo apresentações teatrais por dois anos.

O sucesso repercutiu e Miá foi convidada a participar de um filme de comédia de Bruno Mazzeo, em 2011. Desde então, estrelou vários papéis como humorista na TV e no cinema.







Miá Mello é apresentadora de Talk Show do Disney+





Em 2021, Miá Mello explorou um outro lado de sua carreira artística: o de apresentadora de talk show. Ela estrelou o Posso Explicar, disponível no Disney+, que é um programa de variedades com 16 episódios em que Miá apresenta vários temas do universo da ciência de maneira leve e divertida, além de receber convidados especiais em entrevistas curiosas sempre sobre assuntos científico-tecnológicos.





Miá Mello fez sucesso no cinema





Depois de se aventurar no teatro e na TV com com personagens humorísticos, Miá começou a participar de produções de comédias no cinema. Fez uma participação em um filme em 2011, mas foi depois de ser convidada a protagonizar um filme de comédia ao lado do humorista Fábio Porchat em 2013 que sua carreira ganhou outro status.

O filme fez tanto sucesso nas telonas, que virou série de TV e ainda ganhou mais duas sequências nos cinemas. Miá Mello virou, desde então, uma referência em comédia romântica de sucesso no Brasil. Ela passou a participar de várias séries e filmes que falam sobre relacionamentos com bom humor e leveza.









Miá Mello tem dois filhos e gosta de interpretar mães na ficção





Além do universo do humor, Miá Mello gosta de explorar seu jeito versátil. Antes de ser apresentadora, voltou ao teatro para uma peça que não era tipicamente uma comédia, mas sim falava sobre os dilemas da maternidade.

Miá esteve em cartaz em 2020, antes da pandemia, com a peça “Mãe Fora da Caixa”, um monólogo inspirado no livro homônimo de Thaís Vilarinho. Trata-se de uma mãe que repensa todos os sentimentos e responsabilidades da maternidade enquanto espera sair o resultado do teste de gravidez do segundo filho.

A atriz acha importante debater o papel da maternidade na vida da mulher. Quando foi convidada para participar da série Tudo Igual… SQN, Miá gostou de saber que seria mãe de uma adolescente. Afinal, ela é mãe de Nina, uma adolescente de 13 anos, além de Antônio, de cinco anos de idade.









Tudo Igual… SQN no Disney+





A primeira série brasileira do Disney+ estreia com exclusividade na plataforma no dia 25 de maio. Ao todo, ela terá dez episódios de aproximadamente 30 minutos de duração cada.