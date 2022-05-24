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Tudo Igual... SQN: Miá Mello fala sobre relação mãe e filha na nova série do Disney+

24 de maio de 2022
24 de maio de 2022

A atriz, que dá vida à mãe da protagonista na primeira produção original brasileira da plataforma, conta o que esperar de sua personagem na produção que estreia em 25 de maio.


A primeira série original brasileira do Disney+, Tudo Igual... SQN, estreia 25 de maio na plataforma e conta com uma participação muito especial: a atriz Miá Mello. Ela dá vida a Beth, mãe da protagonista Carol, interpretada por Gabriella Saraivah.

O relacionamento de mãe e filha passa por um momento atribulado durante a série. Enquanto Carol tenta lidar com as escolhas de sua mãe, Beth precisa enfrentar, pela primeira vez, as complicações no relacionamento entre elas.

“A Beth deixou tudo ficar tão grande pensando em preservar esse relacionamento harmonioso que no final a coisa fugiu de controle”, explicou Miá, com exclusividade com o site da Disney. “A personagem foi pega de surpresa porque a Carol é aquele tipo de filha que não deu trabalho nunca. Pelo contrário, os papéis quase se inverteram quando ela passou pela perda do marido e a filha a ajudou a se reerguer”, conta a atriz, revelando um pouco mais sobre sua participação em Tudo Igual... SQN. detalhou a atriz.

Tudo Igual... SQN: trama mostra os desafios de crescer e da vida familiar


Para Miá Mello, apesar das dificuldades, os ajustes entre as duas servirão para fortalecer a relação ficcional entre mãe e filha. “Acho que elas conseguem passar por isso porque sentem muito amor uma pela outra. É esse amor que as leva a tentarem se entender, apesar de tudo”, comentou a atriz.

Miá e Gabriella contracenam em algumas das cenas mais emocionantes da série. E uma delas ocorre já no primeiro episódio, depois de Carol descobrir acidentalmente o plano de Beth para se casar outra vez.

Tudo Igual... SQN: Miá Mello e Gabriella Saraivah juntas

Para Miá Mello, trabalhar com Gabriella Saraivah foi natural e fácil. “Nós nos conectamos bem cedo, já nas primeiras reuniões feitas pela internet. Quando estávamos no set gravando, mesmo depois de encerradas as cenas, continuávamos com essa relação de mãe e filha”, disse a atriz.

“Foi muito especial fazer cenas como essa do final do primeiro episódio com a Miá. A gente se entregou muito e a coisa fluiu bem”, contou Gabriella ao site da Disney. “Espero que quem assista possa acompanhar essa relação que é cheia de erros sim, mas também de amor e aprendizado”, torce Miá.


 Tudo Igual... SQN estreia em 25 de maio com exclusividade no Disney+. Confira o trailer!



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