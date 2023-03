Tudo Igual… SQN: 4 temas profundos que a série aborda

Conheça os principais assuntos ligados à adolescência que são tratados de forma leve e divertida na série brasileira do Disney+.

A série Tudo Igual… SQN, a nova produção original brasileira do Disney+, já está inteiramente disponível na plataforma. A obra acompanha a história da jovem Carol (Gabriella Saraivah), uma adolescente que está passando por um momento de muitas mudanças em sua vida.







'Tudo Igual... SQN': Miá Mello e Gabriella Saraivah Respondem





Ambientada no Rio de Janeiro, Tudo Igual… SQN aborda assuntos importantes para jovens que, assim como a protagonista, também estão vendo o mundo mudar ao seu redor. Veja abaixo os principais temas abordados na série:



Tudo igual… SQN fala de família





A adolescência em si já é uma fase que traz diversas mudanças. Mas, além disso, Carol ainda tem que lidar com o casamento de sua mãe (vivida por Miá Mello) com o namorado — que é professor na escola em que ela estuda.

O fato de ele ter um filho na mesma classe da adolescente deixa tudo ainda mais complicado. E agora todos precisarão se adaptar a esta nova formação familiar, bem como entender e aceitar a companhia uns dos outros.







Tudo igual… SQN fala de amizade





O que seria de um adolescente sem seu grupo de amigos, não é mesmo? E com Carol não seria diferente. Ela está sempre rodeada de amigos, cada um com sua personalidade. E isso a leva a tentar compreender o posicionamento deles em relação a variados temas, bem como aprender a lidar com as diferenças de pensamento da melhor maneira possível.







Tudo igual… SQN fala de relacionamentos





Quem nunca quis sumir na juventude quanto um tio perguntava "cadê os namoradinnhos”? O fato é que é na adolescência que novos sentimentos e sensações aparecem, e relacionar-se faz parte do amadurecimento.

Na série, Carol e suas amigas tentarão entender o que se passa em seus corações e aprender a encarar seus sentimentos da melhor forma possível.







Tudo igual… SQN fala de amadurecimento





Não é fácil chegar à vida adulta… Mas quem falou que não pode ser divertido?

A nova série original do Disney+ aborda o crescimento em diversas frentes, e busca mostrar que os erros e acertos fazem parte desse processo. Afinal, a adolescência é justamente o momento de amadurecer. Confira as descobertas e aprendizados de Carol e sua turma em Tudo Igual… SQN!