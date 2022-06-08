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Tudo Igual… SQN: 4 temas profundos que a série aborda

8 de junho de 2022
8 de junho de 2022

Conheça os principais assuntos ligados à adolescência que são tratados de forma leve e divertida na série brasileira do Disney+.


A série Tudo Igual… SQN, a nova produção original brasileira do Disney+, já está inteiramente disponível na plataforma. A obra acompanha a história da jovem Carol (Gabriella Saraivah), uma adolescente que está passando por um momento de muitas mudanças em sua vida.


'Tudo Igual... SQN': Miá Mello e Gabriella Saraivah Respondem

Ambientada no Rio de Janeiro, Tudo Igual… SQN aborda assuntos importantes para jovens que, assim como a protagonista, também estão vendo o mundo mudar ao seu redor. Veja abaixo os principais temas abordados na série:


Tudo igual… SQN fala de família

A adolescência em si já é uma fase que traz diversas mudanças. Mas, além disso, Carol ainda tem que lidar com o casamento de sua mãe (vivida por Miá Mello) com o namorado — que é professor na escola em que ela estuda.

O fato de ele ter um filho na mesma classe da adolescente deixa tudo ainda mais complicado. E agora todos precisarão se adaptar a esta nova formação familiar, bem como entender e aceitar a companhia uns dos outros.

Tudo igual… SQN


Tudo igual… SQN fala de amizade

O que seria de um adolescente sem seu grupo de amigos, não é mesmo? E com Carol não seria diferente. Ela está sempre rodeada de amigos, cada um com sua personalidade. E isso a leva a tentar compreender o posicionamento deles em relação a variados temas, bem como aprender a lidar com as diferenças de pensamento da melhor maneira possível.

Tudo igual… SQN


Tudo igual… SQN fala de relacionamentos

Quem nunca quis sumir na juventude quanto um tio perguntava "cadê os namoradinnhos”? O fato é que é na adolescência que novos sentimentos e sensações aparecem, e relacionar-se faz parte do amadurecimento.

Na série, Carol e suas amigas tentarão entender o que se passa em seus corações e aprender a encarar seus sentimentos da melhor forma possível.

Tudo igual… SQN


Tudo igual… SQN fala de amadurecimento

Não é fácil chegar à vida adulta… Mas quem falou que não pode ser divertido?

A nova série original do Disney+ aborda o crescimento em diversas frentes, e busca mostrar que os erros e acertos fazem parte desse processo. Afinal, a adolescência é justamente o momento de amadurecer. Confira as descobertas e aprendizados de Carol e sua turma em Tudo Igual… SQN!

Tudo igual… SQN

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