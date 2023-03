Tudo Igual… SQN: os desafios da adolescência são o tema da primeira série original brasileira do Disney+

A nova produção estreia 25 de maio e acompanha o relacionamento turbulento entre mãe e filha interpretadas por Gabriella Saraivah e Miá Mello.

O que você faria se a sua vida virasse de cabeça para baixo? É isso que Carol terá que descobrir na nova série original do Disney+ Tudo Igual…SQN, que estreia 25 de maio na plataforma.

A série é protagonizada por Gabriella Saraivah no papel de Carol e Miá Mello como sua mãe, Beth, e é baseada no romance infanto-juvenil Na porta ao lado, da escritora brasileira Luly Trigo.

O seriado se junta a diversos outros conteúdos exclusivos do Disney+ como WandaVision, Cavaleiro da Lua e a franquia Star Wars.







Tudo Igual… SQN: ano novo, nova vida





Prestes a começar mais um ano no Ensino Médio, Carol acreditava que suas férias seriam como qualquer outra: encontrar as amigas na praia para beber um chá mate, correr 8km diários, ajudar a mãe na confeitaria e ler muitos e muitos livros.

Mas tudo muda quando ela descobre que a mãe pretende casar com seu atual namorado, Carlos (Kiko Pissolato), e trazer ele e seu filho, Tomás (Daniel Botelho), para morar com as duas.

Carol não encara a notícia bem. Seu pai morreu há alguns anos, levando sua mãe a um período de depressão onde ela a ajudou a se reerguer e montar a confeitaria. Apesar de ter estimulado Beth a conhecer novas pessoas, ela não acreditava que um casamento poderia acontecer tão cedo.

“A Carol nunca pensa direito no que vai fazer. Ela só vai lá e faz, se joga completamente”, contou a atriz Gabriella Saraivah ao disney.com.br, em entrevista exclusiva.

Miá Mello e Gabriella Saraivah se conheceram para a série via internet e tiveram uma forte conexão. “Espero que quem assista possa acompanhar essa relação, que é cheia de erros, sim, mas também de amor e aprendizado”, disse Miá também em entrevista exclusiva.





Tudo Igual… SQN: as amigas de Carol





Tentando ajudar Carol nessa transição familiar, estão suas melhores amigas: Beta (Ana Jeckel), Trix (Duda Matte) e Amanda (Clara Buarque).

Beta é uma garota talentosa e que tenta esconder dos outros o fato de seus pais nunca estarem em casa - e, quando estão, não ligarem para ela. Trix acabou de voltar de uma viagem para Nova York com o namorado, Bruno (Guthierry Sotero), onde visitou a faculdade de cinema na qual pretende entrar custe o que custar.

Já Amanda é uma garota linda que quer aproveitar a vida e se apaixona por um novo crush a cada semana. Tudo Igual... SQN, primeira série original brasileira do Disney+, estreia 25 de maio. Confira o trailer abaixo.