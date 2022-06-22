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Tudo Igual… SQN: quantos episódios tem a série

22 de junho de 2022
22 de junho de 2022

Descubra o porquê da produção brasileira ser a série ideal para sua próxima maratona de fim de semana. 


A primeira série original brasileira do Disney+ chegou com tudo à plataforma de streaming. Protagonizada por Gabriella Saraivah, Tudo Igual… SQN conquistou o público com sua trama inspirada no livro infanto-juvenil “Na Porta ao Lado”, da escritora brasileira Luly Trigo.

Ambientada no Rio de Janeiro, a história acompanha a jovem Carol (Gabriella Saraivah), uma típica adolescente que está aprendendo a lidar com todas as mudanças que essa fase da vida traz.

Tudo Igual... SQN


Como se isso não fosse o bastante, ela precisa conviver com outra mudança: o casamento da mãe (vivida por Miá Mello) com o novo namorado, e a vinda dele e do filho para morar com elas.

Claro que Carol não vai enfrentar isso sozinha: ela tem suas melhores amigas ao lado. Juntas elas vão crescer e descobrir o valor da verdadeira amizade!

Quantos episódios tem a temporada de Tudo Igual… SNQ?

Disponível com exclusividade no Disney+, a série Tudo Igual… SQN é perfeita para maratonar em um fim de semana: ela tem, ao todo, 10 episódios, com cerca de 30 minutos de duração cada.


Tudo Igual... SQN | Trailer Oficial | Disney+


Também é possível descobrir várias curiosidades sobre a produção diretamente no site da Disney Brasil. Não perca!

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