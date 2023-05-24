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NOVIDADES DISNEY+

Tudo o que é preciso saber sobre a temporada 2 de Tico e Teco: Vida no Parque

24 de maio de 2023
24 de maio de 2023

A famosa dupla de amigos está de volta para realizar as mais divertidas peripécias no Disney+!


Tico e Teco, os dois pequenos encrenqueiros e amigos improváveis aprontam todas na nova temporada de Tico e Teco: Vida no Parque. Os novos episódios desta divertida série animada já chegaram ao Disney+.

O tenso e preocupado Tico, e o descontraído e sonhador Teco  são melhores amigos – e enlouquecem um ao outro! Juntos, eles vivem altas aventuras em sua busca incessante por nozes

E tudo fica ainda mais engraçado quando a dupla se junta a Pluto, Cãozarrão e outros personagens icônicos da Disney ao enfrentar pequenos e grandes valentões.

Os dois, agora, vivem novas - e hilárias – situações na nova temporada de Tico e Teco: Vida no Parque e, a seguir, você confere todas as novidades que vem por aí!

Tico e Teco: Vida no Parque

Nova temporada de Tico e Teco: Vida no Parque traz aventuras ainda mais engraçadas para o Disney+


A temporada 2 de Tico e Teco: Vida no Parque estreou neste dia 24 de maio no Disney+. Ao todo, são seis novos episódios, cada um com três histórias para lá de divertidas.

O parque da cidade é um mundo de proezas incríveis para os dois amigos. E, mais do que nunca, Tico e Teco estão ansiosos para aumentar a coleção de bolotas. Contudo, nem sempre as coisas saem como o planejado – e em boa parte das vezes, por causa das confusões entre eles

Felizmente, os amigos já passaram por altos e baixos e podem sempre contar um com o outro no fim das contas. Junto com Pluto, Donald e mais personagens da Disney, a dupla de esquilos favorita do mundo enfrenta novos desafios em novos episódios. 

A criançada vai se divertir aos montes com Tico e Teco: Vida no Parque! Que tal fazer uma mini-maratona? As duas temporadas da série animada já estão disponíveis no Disney+.

Os adultos também podem entrar na brincadeira e assistir à série animada clássica Tico e Teco: Defensores da Lei, de 1989, além do longa que mistura animação e live-action, Tico e Teco: Defensores da Lei.

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