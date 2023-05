Tudo o que você precisa saber antes de ver Muppets e o Caos Elétrico, nova série do Disney+

A série conta com participações especiais de Sofia Carson, Morgan Freeman, Lil as X, Kesha e muitos outros talentos.



No dia 10 de maio, o catálogo do Disney+ vai ficar ainda mais divertido! O motivo? Estreia, nessa data, Muppets e o Caos Elétrico, a nova série de comédia musical.

Confira abaixo mais detalhes sobre o lançamento:

Qual a história de Muppets e o Caos Elétrico



A série é baseada nos famosos personagens criados pelo norte-americano Jim Henson.

Na história, o público irá acompanhar a The Electric Mayhem Band, grupo musical formado pelo Dr. Dentuço nos vocais e teclado, Animal na bateria, Floyd Pepper nos vocais e baixo, Janice nos vocais e guitarra principal, Zoot no saxofone e Lips no trompete.

A animada banda dos Muppets embarca em uma jornada épica para gravar seu primeiro álbum de estúdio.

Com a ajuda da enérgica e jovem executiva Nora Singh (Lilly Singh), o grupo fica cara a cara com o cenário musical de hoje, enquanto busca conquistar um disco de platina (denominação dada a singles ou álbuns que se tornam sucesso de público).

Além de Lilly Singh, o elenco tem também Tahj Mowry, Saara Chaudry e vários atores, cantores e artistas fazendo participações especiais.

Entre eles, Sofia Carson, Morgan Freeman, Lil Nas X, Kesha, Ryan Seacrest, Chris Stapleton, Danny Trejo, Rachel Bloom, Tommy Lee e Kevin Smith.

Quando estreia Os Muppets e o Caos Elétrico



Todos os episódios de Os Muppets e o Caos Elétrico estreiam no Disney+ no dia 10 de maio.

Enquanto o dia da estreia não chega, aproveite para ver os outros filmes e séries sobre os Muppets disponíveis no serviço de streaming, como Muppets: O Filme (1979), A Grande Farra dos Muppets (1981), Os Muppets (2011) e Muppets 2: Procurados e Amados (2014).