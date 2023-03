Tudo o que você precisa saber sobre o reboot de Anos Incríveis, série exclusiva do Disney+

O novo seriado foca em uma família negra morando no Alabama dos anos 1960.





O reboot de “Anos Incríveis” finalmente chega ao Disney+ neste mês, trazendo uma nova visão do clássico seriado dos anos 1980. O seriado se junta a vários outros conteúdos exclusivos do serviço de assinatura como ‘Cavaleiro da Lua’, ‘Amphibia’ e ‘Hardy Boys’.



Dessa vez, teremos uma perspectiva totalmente diferente ao acompanharmos o cotidiano de uma família negra norte-americana vivendo no Alabama no final dos anos 1960. Acompanharemos desde os conflitos raciais da época até as descobertas próprias da adolescência enquanto nosso protagonista, Dean Williams (Elisha “EJ” Williams), narra sua história.







Anos Incríveis: O que há de diferente na nova versão?





Ambas as versões da série começam exatamente no mesmo ano, 1968, mas a nova versão escolhe destacar o assassinato de Martin Luther King Jr no primeiro episódio em vez da morte do presidente da época, Robert Kennedy, como ocorreu na série original. Isso porque, com uma família de negros como protagonistas, a morte de King teve muito mais impacto para os personagens.

Embora a estrutura familiar nuclear apresentada em cada uma das versões seja semelhante - pai, mãe, dois filhos e uma irmã - as semelhanças são poucas. Mesmo o ambiente onde a história se passa é diferente: enquanto na época os brancos estavam migrando para as comunidades suburbanas para ficarem supostamente mais seguros, as comunidades de negros e latinos se concentraram nos centros da cidade — justamente onde estão nossos protagonistas.



Anos Incríveis: Questões raciais



A série se destaca do original ao mostrar as disparidades raciais existentes ao mesmo tempo que faz comparações com eventos atuais com os quais os espectadores estão muito familiarizados.

Já no monólogo de abertura, Dean descreve como na sua época ocorreram situações que refletem as de hojes: pais negros alertando seus filhos sobre o tratamento da polícia, o mundo escapando de uma pandemia (na época, a da gripe), uma eleição presidencial que criou uma divisão racial e os distúrbios que isso causou na vizinhança da cidade.









Anos Incríveis: Novos personagens



O núcleo familiar é praticamente o mesmo da série original. Assim como os antigos personagens, esta também é uma família que, apesar das diferenças óbvias citadas acima, era bem comum entre a população de classe média dos Estados Unidos. Para conhecer melhor quem é quem na série, basta continuar lendo.





Elisha "EJ" Williams - Dean Williams

Elisha "EJ" Williams está no papel principal como Dean Williams, que frequenta a desagregada Jefferson Davis Junior High. Apesar de uma vida familiar tranquila, Dean não se sente confortável perto de alguns de seus colegas e professores.





Dulé Hill – Bill Williams

Dulé Hill assume o papel do pai de Dean, Bill Williams. Ele é um professor universitário de música que encontrou algum sucesso como músico de funk com uma de suas músicas atualmente em rotação no rádio.





Saycon Sengbloh – Lilian Williams

Saycon Sengbloh interpreta a mãe de Dean, Lillian Williams, uma mulher resiliente, forte e solidária com sua família. Sengbloh é mais conhecida por seu papel como Angela Webster no drama político de Shonda Rhimes, Scandal.





Laura Kariuki - Kim Williams

Laura Kariuki é a irmã de Dean, Kim Williams, que é uma ativista iniciante em sua comunidade. No episódio piloto, entendemos como ela se inspira no movimento dos Panteras Negras.



Anos Incríveis: Elenco e Personagens Coadjuvantes



Também ficamos sabendo que o irmão mais velho de Dean está servindo como soldado na Guerra do Vietnã, algo que deveremos saber mais ao longo da temporada. Já entre o elenco secundário, temos Amari O'Neil como Cory Long, um dos melhores amigos de Dean e filho do treinador Long. Julian Lerner interpreta Brad Hitman, outro melhor amigo de Dean e membro de uma família judia.

Milan Ray faz Keisa Clemmons, a paixonite de Dean, uma garota forte capaz de se defender contra valentões. Por fim, temos Allen Maldonado como treinador Long, que comanda o time de beisebol de Dean e é o principal alívio cômico da série.