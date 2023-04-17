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Tudo o que você precisa saber sobre Peter Pan & Wendy antes da estreia no Disney+

17 de abril de 2023
17 de abril de 2023

Preparado para viajar à Terra do Nunca? Redescubra a magia do livro de J.M. Barrie na nova versão live-action que estreia no Disney+ em breve.


A contagem regressiva está chegando ao fim! Peter Pan & Wendy, a nova versão live-action do livro do escritor britânico J.M. Barrie, estreia no dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+.

Prepare-se para viver uma aventura com esses personagens tão amados! A seguir, veja todos os detalhes que você precisa saber antes do lançamento do filme.

Peter Pan & Wendy


Redescubra a história de Peter Pan a partir de uma nova perspectiva

"Ao fazer Peter Pan & Wendy, nos propusemos a criar um filme que honrasse tanto o texto original de J.M. Barrie quanto a adaptação animada da Disney. Queríamos revigorar a narrativa com sinceridade emocional, um coração aberto e um grande desejo de aventura", explica o diretor e co-roteirista David Lowery, em comunicado oficial da Disney

Ele acrescenta: "Centenas de artistas incríveis passaram muitos anos trazendo esse filme para as telas. Estou ansioso para que o público veja seu trabalho, entre nessa jornada e redescubra a história a partir de uma nova perspectiva".

Peter Pan e Wendy viajam para a Terra do Nunca

Peter Pan & Wendy apresenta Wendy Darling (Ever Anderson), uma menina que conhece Peter Pan (Alexander Molony), um menino que se recusa a crescer. 

Junto com seus irmãos e uma pequena fada (Yara Shahidi), ela viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, eles encontram o malvado pirata Capitão Gancho (Jude Law), e embarcam em uma aventura emocionante e perigosa que mudará suas vidas para sempre.

Peter Pan & Wendy


Quem são os profissionais por trás de Peter Pan & Wendy?

O filme também tem no elenco Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

Jim Whitaker é o produtor, com Adam Borba, Thomas M. Hammel e Toby Halbrooks como produtores executivos. O roteiro foi escrito por Lowery e Halbrooks.

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