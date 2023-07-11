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NOVIDADES DISNEY+

Tudo sobre a nova temporada de Segredos em Sulphur Springs

11 de julho de 2023
11 de julho de 2023

A trama de mistério e suspense retorna com novos episódios e ainda mais perguntas do que respostas.


Quem é fã de histórias cheias de mistérios pode se preparar para retornar ao hotel Tremont em Segredos em Sulphur Springs. A terceira temporada da série estreia dia 12 de julho, somente no Disney+.

Griffin (Preston Oliver), Harper (Kyliegh Curran) e Savannah (Elle Graham) viverão aventuras ainda mais intensas enquanto tentam investigar mais sobre o fantasma que assombra o hotel. A seguir, saiba o que esperar da próxima temporada:


O fantasma do hotel Vermont volta com tudo


O quarto 205 continua afetando a vida dos protagonistas de Segredos em Sulphur Springs. Nos novos episódios, ele parece estar cada vez mais próximo de alcançar seus objetivos.

“O fantasma do 205 tem feito o possível para arruinar a vida dos residentes e dos personagens principais. E ele desconta sua raiva nas famílias de Griffin e Harper”, disse Curran em entrevista ao site D23.com. “Isso acaba colocando-os um contra o outro.”

As viagens no tempo não param


Depois que Griffin e Harper encontraram um portal que os permite viajar no tempo, os segredos do Tremont se mostram cada vez mais intrigantes. 

Agora, os dois amigos, ao lado de Savannah, desvendam ainda mais segredos e mistérios por trás do hotel Tremont e do fantasma que o assombra.


Mais pessoas se unem ao trio para desvendar os segredos de Sulphur Springs


Ao longo da terceira temporada, a família de Griffin – o pai Ben (Josh Braaten), a mãe Sarah (Kelly Frye) e os irmãos gêmeos Wyatt (Landon Gordon) e Zoey (Madeleine McGraw) – prestarão mais atenção aos eventos misteriosos ao redor do hotel, assim como irmão de Harper. 

“Ter um grupo maior para embarcar nessas aventuras é revigorante para Griffin”, disse Preston Oliver também ao D23.com. “Mas, ao mesmo tempo, é muito mais estressante, porque contar às crianças tudo o que está acontecendo pode significar que elas contarão a outras pessoas, o que não pode ser tão bom.”

Não perca a estreia de Segredos em Sulphur Springs no Disney+


Com oito episódios de tirar o fôlego, a nova temporada de Segredos em Sulphur Springs estreia no dia 12 de julho, somente no Disney+

Aproveite para maratonar as duas temporadas anteriores e fique por dentro de cada detalhe desta misteriosa história de fantasma, suspense e viagens no tempo

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