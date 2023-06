Tudo sobre Elementos, filme da Disney e Pixar que estreia em junho nos cinemas

Na história, Faísca e Gota desenvolvem uma amizade que vai colocar as regras da Cidade Elemento à prova. Saiba mais!



Prepare-se para entrar na Cidade Elemento e conhecer personagens inesquecíveis! A partir do dia 22 de junho, você poderá assistir à animação Elementos exclusivamente no cinema.

O filme, uma produção da Disney e Pixar, tem todos ingredientes necessários para agradar desde o público infantil até o adulto. Saiba mais abaixo.





Sobre o que é Elementos?



Os quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia na Cidade Elemento, um mundo fascinante e lar de diversos personagens.

A cidade, no entanto, tem uma regra clara para que a ordem e o equilíbrio se mantenham: elementos diferentes não podem se misturar.

Faísca, uma jovem do elemento fogo, vai colocar essa regra à prova. Isso porque ela cria uma amizade com o Gota, do elemento água. Juntos, eles vivem grandes aventuras!



A talentosa equipe por trás de Elementos



A animação é dirigida por Peter Sohn, o mesmo diretor de O Bom Dinossauro (2015), filme disponível no Disney+.

Uma curiosidade é que, segundo o The Official Disney Fan Club, o cineasta se inspirou em sua própria infância para essa história sobre diversidade, família, pertencimento e amizade.

Na versão original em inglês, os protagonistas Faísca e Gota são dublados, respectivamente, por Leah Lewis e Mamoudou Athie. Ronnie del Carmen (voz de Brasa, o pai de Faísca) e Shila Ommi (voz de Fagulha, a mãe de Faísca) completam o elenco principal.

Outro nome da equipe que merece destaque é Thomas Newman. O renomado compositor já foi indicado 15 vezes ao Oscar® e tem no currículo as trilhas sonoras de filmes como Procurando Nemo (2003) e WALL-E (2008), ambos disponíveis no Disney+.



Já se programe com a família para assistir a Elementos



Se você está buscando um filme para assistir com os filhos e toda a família, Elementos é a opção ideal! Não se esqueça: a estreia é em 22 de junho, nos cinemas de todo o Brasil.