Tudo sobre Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História, novidade do Disney+

Saiba mais detalhes sobre a deliciosa produção dirigida por Eva Longoria – e que já está disponível no Disney+!

Mesmo quem não é fanático pelos famosos salgadinhos de milho, vai adorar conhecer a história real contada em Flamin' Hot: O Sabor que Mudou o Mundo, novo filme que acaba de chegar ao Disney+.

A produção é dirigida por Eva Longoria, atriz de Desperate Housewives (disponível no Star+) e conta a história de Richard Montañez (Jesse Garcia).

O zelador da Frito-Lay não fazia ideia de que iria revolucionar a indústria alimentícia ao canalizar suas raízes hispânicas para transformar o Cheetos Flamin' Hot em um fenômeno mundial da cultura popular.





O elenco de Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História



Além de trazer Jesse Garcia como Richard, a produção também conta com Annie Gonzalez como Judy, sua esposa; e Emilio Rivera como Vacho, pai de Richard.



Dennis Haysbert interpreta Clarence, o mentor de Richard. Tony Shalhoub, vencedor de quatro prêmios Emmy®, dá vida a Roger Enrico, CEO da PepsiCo.



Completam o elenco os atores Matt Walsh, Bobby Soto e Pepe Serna.









Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História estreou no Disney+ e no Star+ também!



