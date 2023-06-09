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Novidades Disney+

Tudo sobre Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História, novidade do Disney+

10 de junho de 2023
10 de junho de 2023

Saiba mais detalhes sobre a deliciosa produção dirigida por Eva Longoria – e que já está disponível no Disney+!

Mesmo quem não é fanático pelos famosos salgadinhos de milho, vai adorar conhecer a história real contada em Flamin' Hot: O Sabor que Mudou o Mundo, novo filme que acaba de chegar ao Disney+.

A produção é dirigida por Eva Longoria, atriz de Desperate Housewives (disponível no Star+) e conta a história de Richard Montañez (Jesse Garcia).

O zelador da Frito-Lay não fazia ideia de que iria revolucionar a indústria alimentícia ao canalizar suas raízes hispânicas para transformar o Cheetos Flamin' Hot em um fenômeno mundial da cultura popular.

O elenco de Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História


Além de trazer Jesse Garcia como Richard, a produção também conta com Annie Gonzalez como Judy, sua esposa; e Emilio Rivera como Vacho, pai de Richard.

Dennis Haysbert interpreta Clarence, o mentor de Richard. Tony Shalhoub, vencedor de quatro prêmios Emmy®, dá vida a Roger Enrico, CEO da PepsiCo.

Completam o elenco os atores Matt Walsh, Bobby Soto e Pepe Serna.


Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História estreou no Disney+ e no Star+ também!


Além de estrear no Disney+, o novo filme está disponível também no Star+. Quem quiser acessar muito mais conteúdo, basta lembrar da ampla gama de opções disponíveis para os assinantes do Combo+.

Esta é uma oferta imperdível, que permite acessar ao Disney+ e ao Star+, streamings independentes um do outro, por um preço único e atrativo.

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