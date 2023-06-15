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Tudo sobre O Encontro de Carl, curta-metragem que chega aos cinemas junto com Elementos

15 de junho de 2023
15 de junho de 2023

Conheça os detalhes do curta-metragem da Disney e Pixar protagonizado por dois personagens de um filme muito querido do público.

Quem for ao cinema assistir a Elementos, animação que estreia dia 22 de junho, vai poder ver em primeira mão o novo curta-metragem de animação O Encontro de Carl.

Exibir um curta inédito antes de uma estreia já é uma tradição da Disney e Pixar. O Encontro de Carl, no entanto, tem um valor especial por trazer dois personagens já conhecidos e muito queridos do público. Pelo nome do filme, você consegue adivinhar quem são?


Sobre o que é O Encontro de Carl?


O curta-metragem animado gira em torno de Carl Fredricksen e seu adorável cachorro falante Dug. Sim, são eles, os mesmos personagens do filme de animação Up: Altas Aventuras (2009)!

Nessa nova história, Carl, mesmo relutantemente, concorda em sair para um encontro com uma amiga, mas não tem a menor ideia de como funcionam os namoros hoje em dia.

Dug entra em cena para acalmar os nervos de Carl antes do encontro e oferece algumas dicas eficientes… Para um cachorro, não um ser humano!


Veja O Encontro de Carl no cinema


Ficou curioso para saber como vai ser o Encontro de Carl? O desfecho dessa história você vai descobrir só nos cinemas, logo antes da exibição de Elementos. Já anote a data de 22 de junho e não perca!

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