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NOVIDADES DISNEY+

Tudo sobre Quando Frank Conheceu Carlitos, novo musical do Disney+

18 de agosto de 2023
18 de agosto de 2023

Descubra como seria se dois dos maiores nomes da música das Américas se encontrassem frente a frente nesse novo especial.


Se a lenda do jazz norte-americano encontrasse a lenda do tango argentino, como seria? Os fãs da boa música vão poder acompanhar como seria essa reunião no especial Quando Frank Conheceu Carlitos, que acabava de estrear no Disney+

Produzido pela Curioso Entertainment para o Disney+, Quando Frank Conheceu Carlitos retrata um hipotético encontro entre duas lendas da música: Carlos Gardel e Frank Sinatra.

Diz a lenda que Gardel cantava em Nova York, quando foi apresentado a um jovem fã que estava ansioso para conhecer o “grande barítono rioplatense”. Este jovem era ninguém menos que o astro Frank Sinatra, com apenas 19 anos na época.

A produção une o Sul ao Norte ao criar o colóquio entre duas das maiores vozes das Américas, e explora temas como amor, amizade, enfim, a vida como um todo e muito mais.

Tudo isso, claro, ao som dos melhores tangos do repertório de Gardel tanto em espanhol como em inglês.

Assista a Quando Frank Conheceu Carlitos no Disney+


Na trama, Carlos Gardel e Frank Sinatra são interpretados por Oscar Lajad e Pablo Turturiello, respectivamente, que se unem em uma apresentação única. 

O especial Quando Frank Conheceu Carlitos já estreou, com exclusividade, no Disney+

Quem quiser conferir mais produções musicais gravadas ao vivo, o serviço de assinatura traz opções como Encanto no Hollywood Bowl, Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, BTS: Permission to Dance On Stage - Live in L.A e muito mais!

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