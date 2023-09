TXT, BTS e mais: o K-pop invadiu o Disney+!

Além dos documentários sobre o gênero musical, o streaming tem diversos shows e em breve estreará uma nova série: L-Pop!

Responda sem pensar muito: Army, MOA ou as duas coisas? Quem sabe do que estamos falando certamente também é fã de K-pop, o gênero musical sul-coreano que tem dominado as paradas de sucesso em todo o mundo – e o Disney+ também!



Já para quem não sabe, Army é como os fãs do BTS, um dos maiores fenômenos do K-pop, chamam a si mesmos. E quem acompanha cada passo do Tomorrow X Together – ou simplesmente TXT – se chama MOA.

Mas não são apenas eles que estão no streaming, não. Com o Disney+ você monta um verdadeiro festival de K-pop sem sair de casa! Dá uma olhada nos shows que tem para você assistir:









BTS: Permission to Dance – Ao Vivo em los Angeles



Após dois anos longe, os meninos do BTS retornam triunfantes aos Estados Unidos com o show Permission to Dance, colorindo a cidade de Los Angeles de roxo!

No setlist, eles apresentam um hit atrás do outro, com destaque para sucessos como “On” e “Permission to Dance”, entregando sempre coreografias incríveis e muita energia e empolgação!









Tomorrow X Together: Our Lost Summer



Lançados em 2019 e conhecidos como os “irmãos mais novos do BTS”, o Tomorrow X Together mostra os registros de uma turnê mundial épica, que os levou de Seul até a América do Norte.

Em Our Lost Summer, você acompanha o TXT nessa jornada intensa por alguns dos maiores palcos do mundo, incluindo o do Lollapalooza, o maior festival de música do planeta!









BLACKPINK: O Filme



Os BLINK – como se chama o fandom do BLACKPINK – vão poder curtir toda a nostalgia com esta produção de 2021, lançada em celebração aos cinco anos da estreia da aclamada banda de K-pop feminina.

Além disso, a produção traz trechos eletrizantes de apresentações ao vivo que certamente vão contagiar quem estiver assistindo.









Fã de K-pop? Não perca a estreia de L-Pop no Disney+



Quem também sonha em se tornar uma verdadeira idol é Andrea (Andrea de Alba), protagonista de L-Pop, série que estreia dia 27 de setembro no Disney+.

A jovem faz faculdade de odontologia e trabalha em um café, mas queria mesmo era ir para a Coreia e ser cantora. Contudo, Andrea acha que não tem mais idade para isso e nem sabe se tem talento. Para piorar, nem coreana ela é!

Sua irmã, então, tem a brilhante ideia de fazer um documentário sobre a vida de Andrea e sua jornada para ganhar um concurso de dança. E essa produção, um romance inesperado e o encontro com um ator famoso darão à Andrea a confiança que ela precisa.