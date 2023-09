TXT: conheça o Tomorrow X Together, os novos queridinhos do K-pop!

Conhecidos como “irmãos mais novos do BTS” e prestes a lançar uma parceria com Anitta, o grupo de idols estrela um especial emocionante no Disney+.



Você pode até tentar se esquivar, mas não há jeito: o K-pop chegou para ficar – e que bom! Após grupos como o icônico BTS consolidarem o estilo mundialmente, outros nomes chegam para conquistar os fãs. E um deles é o Tomorrow X Together, mais conhecido como TXT.

Com um especial documental disponível no Disney+, o TXT mostra que o sucesso além das fronteiras dos países asiáticos é tão grande que, em breve, eles lançarão uma música em parceria com a brasileira Anitta.

A seguir, conheça mais informações sobre a boy band que mostra que a música desconhece limites:









Quais são os integrantes do TXT



O Tomorrow X Together (lê-se “tomorrow by together”, algo como “juntos pelo amanhã” em tradução livre) é composto por Soobin, Yeonjun, Beomgyu e Kang Taehyun, que vem de diferentes partes da Coreia do Sul, e Huening Kai, que nasceu nos Estados Unidos.

O grupo foi lançado em 2019 pela mesma empresa que lançou o BTS; que reuniu cinco jovens com gostos e estilos diferentes, mas que brilham juntos por um objetivo: a música.

“Nós realmente nos esforçamos para fazer músicas pelas quais as pessoas possam ter empatia; músicas que possam curar e tranquilizar quem escuta”, declarou Taehyun à revista Teen Vogue.

E se o BTS tem seus fiéis Army, os fãs do TXT também. Eles se chamam MOA – sigla para Moments of Alwaysness (algo como “momentos eternos” ou “momentos de eternidade”, em tradução livre).









Tomorrow X Together – Our Lost Summer: assista ao especial do TXT no Disney+



Capriche na coreografia com o TXT no Disney+. O documentário Tomorroy X Together – Our Lost Summer acompanha os cinco idols em uma mega turnê partindo de Seul, na Coreia do Sul, até a América do Norte.

No especial, o grupo percorre diferentes caminhos, dispostos a entregar os melhores shows de suas vidas enquanto sobem em alguns dos palcos mais icônicos do mundo – incluindo o Lollapalooza!

O Disney+ também traz diversas produções protagonizadas por grandes ídolos do K-pop além do TXT e do BTS, como BLACKPINK, Super Junior e muito mais!