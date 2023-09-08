Cancel
Novidades Disney+

TXT: conheça o Tomorrow X Together, os novos queridinhos do K-pop!

8 de setembro de 2023
8 de setembro de 2023

Conhecidos como “irmãos mais novos do BTS” e prestes a lançar uma parceria com Anitta, o grupo de idols estrela um especial emocionante no Disney+.


Você pode até tentar se esquivar, mas não há jeito: o K-pop chegou para ficar – e que bom! Após grupos como o icônico BTS consolidarem o estilo mundialmente, outros nomes chegam para conquistar os fãs. E um deles é o Tomorrow X Together, mais conhecido como TXT.

Com um especial documental disponível no Disney+, o TXT mostra que o sucesso além das fronteiras dos países asiáticos é tão grande que, em breve, eles lançarão uma música em parceria com a brasileira Anitta

A seguir, conheça mais informações sobre a boy band que mostra que a música desconhece limites:

TXT


Quais são os integrantes do TXT


O Tomorrow X Together (lê-se “tomorrow by together”, algo como “juntos pelo amanhã” em tradução livre) é composto por Soobin, Yeonjun, Beomgyu e Kang Taehyun, que vem de diferentes partes da Coreia do Sul, e Huening Kai, que nasceu nos Estados Unidos.

O grupo foi lançado em 2019 pela mesma empresa que lançou o BTS; que reuniu cinco jovens com gostos e estilos diferentes, mas que brilham juntos por um objetivo: a música

“Nós realmente nos esforçamos para fazer músicas pelas quais as pessoas possam ter empatia; músicas que possam curar e tranquilizar quem escuta”, declarou Taehyun à revista Teen Vogue

E se o BTS tem seus fiéis Army, os fãs do TXT também. Eles se chamam MOA – sigla para Moments of Alwaysness (algo como “momentos eternos” ou “momentos de eternidade”, em tradução livre).

TXT


Tomorrow X Together – Our Lost Summer: assista ao especial do TXT no Disney+


Capriche na coreografia com o TXT no Disney+. O documentário Tomorroy X Together – Our Lost Summer acompanha os cinco idols em uma mega turnê partindo de Seul, na Coreia do Sul, até a América do Norte.

No especial, o grupo percorre diferentes caminhos, dispostos a entregar os melhores shows de suas vidas enquanto sobem em alguns dos palcos mais icônicos do mundo – incluindo o Lollapalooza!

O Disney+ também traz diversas produções protagonizadas por grandes ídolos do K-pop além do TXT e do BTS, como BLACKPINK, Super Junior e muito mais!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set