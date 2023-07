TXT: os meninos do Tomorrow X Together chegam em breve ao Disney+

Novo sucesso do K-pop, o TXT ganha documentário exclusivo que será transmitido exclusivamente no streaming.



Os fãs do BTS e dos costumes coreanos encontram no Disney+ diversos conteúdos deste verdadeiro fenômeno cultural. E em breve, mais um grupo de K-pop chega ao serviço de assinatura: o Tomorrow X Together – mais conhecidos como TXT!

A boyband sul-coreana protagoniza o documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer, que estreia no dia 28 de julho, no Disney+.

O que esperar de Tomorrow X Together: Our Lost Summer



Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Huening Kai compõem o TXT, grupo formado pela Big Hit Music – mesma empresa responsável pelo mega sucesso do BTS.

Em seu álbum de estreia, lançado em 2019, o TXT se destacou nas paradas de sucesso de todo o mundo. E agora, eles protagonizam seu próprio documentário.

Em Tomorrow X Together: Our Lost Summer, os fãs acompanharão os bastidores da turnê mundial do grupo. Da preparação para os shows ao nervosismo antes das apresentações, o lado mais real e sensível dos cinco integrantes é mostrado diante das câmeras.

Onde ver Tomorrow X Together: Our Lost Summer online?



Acompanhe você também mais esse fenômeno sul-coreano e deixe-se levar pela música em Tomorrow X Together: Our Lost Summer. O documentário estreia dia 28 de julho, somente no Disney+.