Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmunrah: quem faz as vozes no novo filme de animação

A nova produção estreia em breve trazendo ainda mais diversão e aventura para a família.

O passado está prestes a ganhar vida mais uma vez em Uma Noite no Museu - O Retorno de Kahmunrah, filme de animação que estreia no dia 9 de dezembro, exclusivamente no Disney+.

A produção original é inspirada na famosa franquia de filmes Uma Noite no Museu – que também pode ser vista no serviço de streaming. E mais uma vez, as criaturas do Museu Americano de História Natural de Nova York vão aprontar todas depois que o sol se pôr.





Veja a sinopse e o trailer de Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmunrah







'Uma Noite no Museu: O Retorno de Kahmunrah' | Trailer Oficial Legendado | Disney+



O longa traz o jovem Nick Daley que, durante o verão, assume o posto que já foi de seu pai: guarda noturno do Museu. Por sorte, ele já sabe o que acontece quando a noite cai e tudo ganha vida graças a um antigo artefato guardado no local.

Por um lado, Nick fica feliz de rever os velhos amigos, como Teddy, Sacagawea e Rexy. No entanto, o vilão Kahmunrah escapa. E agora, ele fará tudo para acessar o submundo egípcio e libertar seu Exército da Morte.

Cabe a Nick, então, impedir que esse soberano concretize seus planos do mal e, então, salvar o museu de uma vez por todas.







Quem faz a dublagem de Uma Noite no Museu – O Retorno de Kahmurah



A versão original em inglês do filme traz Joshua Basset emprestando sua voz ao protagonista, Nick Dale. Já Jamie Demetriou faz a voz do Dr. McPhee enquanto Joseph Kamal faz a do vilão Kahmunrah.

Thomas Lennon dá voz a Teddy, Zachary Levi a Larry e Akmal Saleh é quem faz dubla Seth.

Já o elenco de dublagem da versão brasileira conta com Charles Emmanuel como Nick, Marcio Simões como Teddy e Ricardo Rossatto como Kahmunrah. Alexandre Moreno empresta a voz a dois personagens: Larry e Laaa.

Sylvia Salustti é Sacagawea, Marco Ribeiro é Seth, Fernanda Baronne é Joana D’Arc, enquanto Guilherme Briggs faz a voz de Jedidiah, Duda Espinoza, de Octavius e Luiz Carlos Persy, de Atilla.

A aventura e a diversão vão rolar soltas em Uma Noite no Museu - O Retorno de Kahmunrah, dia 9 de dezembro, no Disney+. Não perca!