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Unidos do Disney+: Entre no clima do Carnaval com seus personagens favoritos

22 de fevereiro de 2023
22 de fevereiro de 2023

Dos Guardiões da Galáxia às araras azuis do filme Rio, todos se juntaram para cair na folia no maior espetáculo da Terra!


O Carnaval chegou e, com ele, a época dos desfiles das escolas de samba, blocos de rua e muita festa! Em meio ao colorido dos carros alegóricos e alas, já se perguntou como seria um desfile com a participação de grandes personagens do Disney+

Bem-vindos ao Unidos do Disney+, uma agremiação formada pelos astros e estrelas da Disney e suas franquias, com comissão de frente, carro alegórico, mestre-sala, porta-bandeira e tudo o que tem direito – para curtir personagens queridos que estão em filmes e séries no Disney+.

Veja, a seguir e em detalhes, como essa farra seria e escolha com quem você quer aproveitar o Carnaval!


Guardiões da Galáxia


Unidos do Disney+: Comissão de Frente formada pelos Guardiões da Galáxia 


Abrindo o desfile está o grupo de super-heróis da Marvel mais poderosos do universo: os Guardiões da Galáxia. Aproveitando a expectativa para o terceiro filme da saga, que chega aos cinemas em maio, o grupo vem à frente do desfile mostrando toda sua energia, força e carisma

Quando Peter Quill (Chris Pratt) rouba o Orb no primeiro filme da saga e precisa formar uma equipe para defender o universo de Ronan, o Acusador, ele não sabia que criaria uma equipe tão carismática. 

O Senhor das Estrelas juntou Gamora (Zoe Saldaña), filha adotiva de Thanos, o ex-criminoso Drax (Dave Bautista), o Destruidor, Rocket Racoon (Bradley Cooper), um guaxinim geneticamente aprimorado, e Groot (Vin Diesel) uma árvore antropomórfica. 

Desde então, o grupo tem enfrentado grandes perigos, ajudado os Vingadores e se metido em muitas enrascadas. A equipe ideal para proteger e abrir as alas do Unidos do Disney+ e para divertir quem for curtir em casa o feriadão.


Millennium Falcon


Unidos do Disney+: Carro Alegórico com a Millennium Falcon


O carro alegórico da nossa escola é uma reprodução em escala real da lendária Millennium Falcon, nave de Han Solo e Chewbacca em alguns dos memoráveis filmes da saga Star Wars

Antes de Han Solo, a nave Falcon pertencia a ninguém menos que Lando Calrissian e tanto ele quanto Han fizeram modificações que potencializaram a espaçonave. 


Princesas da Disney


Unidos do Disney+: Ala das Princesas da Disney


Uma ala que seria a mais dançante de todas, com certeza, seria a das princesas da Disney com seus figurinos magníficos. Desde a Cinderela, com seus sapatos de cristal, até a Bela Adormecida com seu belo vestido. 

Tiana, de A Princesa e o Sapo, dança alegremente pela ala, assim como Elsa, de Frozen, que se responsabiliza por refrescar o ambiente quando a temperatura do verão estiver muito alta durante o desfile. 

Jasmine também seria destaque distribuindo força, inteligência, elegância e charme. 


Blu e Jewel


Unidos do Disney+: Blu e Jewel como Mestre-sala e Porta-Bandeira


Representando os protetores da bandeira da Unidos do Disney+, estão nossos pássaros brasileirinhos da bela animação Rio, Blu e Jewel

O filme conta a história do filhote de arara capturado no Rio de Janeiro e contrabandeado para os Estados Unidos. Blu acidentalmente o cai na estrada enquanto é transportado e uma menina, Linda, encontra o pássaro e o cria com amor. 

Quinze anos depois, Blu é um pássaro domesticado e inteligente que não voa e vive uma vida confortável com sua dona. É quando o desajeitado ornitólogo brasileiro Túlio visita Linda e explica que Blu é o último macho de sua espécie e precisa se encontrar com a fêmea Jewel, no Rio de Janeiro para salvarem as araras de extinção

Linda viaja com Blu e Túlio, mas o casal de pássaros é roubado e acorrentado. No entanto, outras aves os ajudam a se libertar e eles descobrem a magia do Brasil e do Carnaval juntos.


Spidey


Unidos do Disney+: Ala das Crianças com a turma do Disney Junior


Na ala dos pequenos estarão os principais astros do Disney Junior, como Bluey, PJ Masks, Spidey e seus amigos espetaculares, a Princesinha Sofia e muitos outros. 

Bluey, uma cachorrinha cheia de energia, imaginação e curiosidade pelo mundo, marcará presença junto de seu pai, Bandit, a mãe, Pepper, e sua irmã mais nova, Bingo, que regularmente se junta a ela em suas aventuras. 

Os PJ Masks estarão com seus três super-heróis que, de dia, são crianças comuns. O Menino-Gato possui super velocidade, audição supersensível, capacidade de salto em grandes alturas e golpes especiais. 

Corujita tem visão noturna e capacidade de voar. Já. Lagartixo possui super força, invisibilidade e ainda fura paredes para escalar.


Mickey e seus amigos


Unidos do Disney+: Mickey e seus amigos


Representando a história centenária e responsáveis por resguardar a tradição estão os personagens mais antigos da Disney: Mickey, Minnie, Pato Donald, Pateta, Margarida, Pluto e todos seus amigos. 

Para se divertir no Carnaval com as aventuras dos clássicos personagens da Disney, temos a versão mais moderna deles em O Mundo Maravilhoso do Mickey Mouse, com curtas de até 15 minutos com muitas histórias de chorar de rir. 

Você também pode conferir séries e filmes como Turma do Pateta, TV Quack, Duck Tales: Os Caçadores de Aventuras e Tico e Teco: Defensores da Lei.

Filmes e curtas também estão disponíveis, desde as animações dos anos 1960 até longas como Os Três Mosqueteiros, Pateta: O Filme, Fantasia e Você Já Foi à Bahia? 


Encanto


Unidos do Disney+: Personagens de Encanto na bateria


Quem melhor para conduzir a música do que os animados personagens de Encanto? Com todo ritmo da Colômbia, a família Madrigal sabe fazer uma festa super animada 

Maribel deve levar a banda como a líder enérgica e determinada que é, enquanto Luiza ajuda a comandar os tambores mais pesados. 

Isabella pode distribuir flores e cores para todo o público, enquanto a tia Pepa fará o possível para manter o dia sem nuvens no céu. Aproveitando, eles podem até mesmo chamar a banda de Cantando com Encanto, espetáculo que deve sair em tour pelo Brasil nos próximos dias, para participar da farra!

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