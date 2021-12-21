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NOVIDADES DISNEY+

Universo Star Wars se expande com ‘Livro de Boba Fett’

21 de dezembro de 2021
21 de dezembro de 2021

Depois de ‘The Mandalorian’, nova série da franquia está chegando ao Disney+.



O poço de Sarlacc não é o fimEssa é a lição que The Mandalorian nos deixou quando trouxe de volta o icônico caçador de recompensas Boba Fett, interpretado por Temuera Morrison. Agora com seu próprio trono, o personagem esquecido por muitos vai nos colocar em dia com o que ele vem fazendo desde a última vez que o vimos em Star Wars: O Retorno de Jedi.

Boba Fett e Fennec Shand, interpretado por Ming-Na Wen (Mulan, Agentes da SHIELD), vão tentar conquistar o mundo subterrâneo de Star Wars, anteriormente dominado pelo temível Jabba the Hut. Eles se tornarão líderes criminosos implacáveis? Teremos que esperar para ver todos os sete episódios de O Livro de Boba Fett.

The Book of Boba Fett

Além do retorno dos protagonistas, que revelarão momentos importantes sobre seu passado antes de The Mandalorian, O Livro de Boba Fett também verá o retorno de vários diretores que já deixaram sua marca no universo de Star Wars. Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard e até o criador de Star Wars: Guerra dos Clones e Star Wars: Rebels, Dave Filoni, deixaram sua história e sua visão no novo live action da franquia.

Embora pudesse ser muito bom antecipar algumas das ações e personagens que desfilarão em O Livro de Boba Fett, é muito cedo para revelar segredos. Star Wars continua a planejar mais spin-offs e histórias ambientadas em diferentes cantos da galáxia muito, muito distantes para continuar expandindo este universo como nunca, agora através do Disney+.

The Book of Boba Fett

Se a espera for muito terrível, o catálogo da plataforma irá acompanhá-lo. Seja para reviver as aventuras de Din Djarin em The Mandalorian, para manter frescos os últimos momentos de Boba Fett no Episódio VI ou para maratona de uma série de animação como Star Wars Rebels, que é sempre uma boa pedida. O futuro da franquia, com histórias de Ahsoka, Obi-Wan Kenobi e Andor também é muito promissor, mas vai demorar um pouco mais para vê-los em ação.


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