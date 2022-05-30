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Novidades Marvel

Veja a primeira imagem divulgada da nova série da Marvel Studios

30 de maio de 2022
30 de maio de 2022

Saiba qual é a nova série da Marvel que chega em 2023 com exclusividade ao Disney+.


A Marvel Studios anunciou uma nova série para 2023, que será exibida exclusivamente no Disney+: Echo. A primeira imagem da produção foi disponibilizada para apresentar ao público a novidade.

Echo trará a personagem implacável Maya Lopez (vivida pela atriz Alaqua Cox), que estreou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2021, na série Gavião Arqueiro, como a jovem com deficiência auditiva que é a líder de uma gangue que estava decidida a fazer com que Ronin, também conhecido como Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), pagar por seus próprios atos de vingança.


Qual é o enredo de Echo

A série Echo trará a história de origem da personagem Echo, que é Maya Lopez. A trama apresenta Maya inicialmente em sua cidade natal, Nova York, seguindo sua personalidade forte como a líder da gangue conhecida como Máfia dos Agasalhos.

Ele deve confrontar seu passado, se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas, além de abraçar o significado de família e comunidade para seguir em frente.

O elenco de Echo

Echo também é estrelado pelos atores Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Zahn McClarnon (ambos da série Reservation Dogs), Cody Lightning e Graham Greene (de Neve para Cachorro).

Os episódios da série são dirigidos por Sydney Freeland e Catriona McKenzie. Os produtores executivos são Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin. A série está prevista para estrear em 2023, exclusivamente no Disney+.

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