Veja a primeira imagem divulgada da nova série da Marvel Studios

Saiba qual é a nova série da Marvel que chega em 2023 com exclusividade ao Disney+.

A Marvel Studios anunciou uma nova série para 2023, que será exibida exclusivamente no Disney+: Echo. A primeira imagem da produção foi disponibilizada para apresentar ao público a novidade.

Echo trará a personagem implacável Maya Lopez (vivida pela atriz Alaqua Cox), que estreou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2021, na série Gavião Arqueiro, como a jovem com deficiência auditiva que é a líder de uma gangue que estava decidida a fazer com que Ronin, também conhecido como Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), pagar por seus próprios atos de vingança.







Qual é o enredo de Echo





A série Echo trará a história de origem da personagem Echo, que é Maya Lopez. A trama apresenta Maya inicialmente em sua cidade natal, Nova York, seguindo sua personalidade forte como a líder da gangue conhecida como Máfia dos Agasalhos.

Ele deve confrontar seu passado, se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas, além de abraçar o significado de família e comunidade para seguir em frente.





O elenco de Echo





Echo também é estrelado pelos atores Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Zahn McClarnon (ambos da série Reservation Dogs), Cody Lightning e Graham Greene (de Neve para Cachorro).

Os episódios da série são dirigidos por Sydney Freeland e Catriona McKenzie. Os produtores executivos são Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin. A série está prevista para estrear em 2023, exclusivamente no Disney+.