Veja a seleção de 5 filmes ideais para o primeiro encontro

O que assistir com quem você acabou de conhecer? Confira algumas boas opções românticas para curtir ao lado do seu novo “crush”!



O primeiro encontro romântico é sempre imprevisível. Afinal, é a hora em que duas pessoas que não se conhecem querem causar a melhor impressão possível e criar um clima legal de paquera – ao mesmo tempo que apresenta seu gosto e estilo.

Se esse primeiro encontro for em casa, você pode contar com a ajuda do Disney+ para escolher um bom filme para criar o ambiente intimista perfeito para o casal e ainda mostrar que tem bom gosto!

Confira, a seguir, cinco filmes para curtir no primeiro encontro:





Amor, Sublime Amor



O reboot do clássico musical de 1961, Amor, Sublime Amor (2021) traz a clássica história do amor proibido adaptado para os subúrbios da cidade de Nova York dos anos 1950.

Enquanto acontece a briga entre as duas maiores gangues da cidade, os Sharks, comandados pelos imigrantes latino-americanos, e os Jets, formados pelos oriundos da Irlanda e Polônia, o romance entre Maria (Rachel Zegler) e Tony (Ansel Elgort) floresce.

Apesar do amor repentino,os dois pertencem a famílias de gangues rivais, o que os faz desaprovar a relação logo de início, levando o casal a pensar em soluções extremas para ficarem juntos.

A nova versão é dirigida por Steven Spielberg e conta no elenco também com Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist e Corey Stoll. A atriz Rita Moreno, que fez o papel de Anita em 1961, tem papel coadjuvante e é produtora executiva.









A Dama e o Vagabundo



Essa é uma história de amor que cabe bem em um primeiro encontro, tanto a clássica animação de 1955, quanto a versão live-action de A Dama e o Vagabundo (2019) – que impressionou o público com o romance entre uma cadela elegante e um vira-lata.

No Natal de 1900, um jovem casal abre um presente de Natal revelando uma adorável cachorrinha cocker spaniel. Jim Dear (Thomas Mann) e Darling (Kiersey Clemons) ficam apaixonados pela cadela que chamam de Dama (dublada por Tessa Thompson).

Sua vida mimada não é nada parecida com a do solitário vira-lata chamado Vagabundo (Justin Theroux), que perambula pelas ruas de Nova Orleans desapegado de qualquer outro cão ou família.

Fugindo de um dono de carrocinha obsessivo (Adrian Martinez), Vagabundo cruza o caminho de Dama e, embora a princípio os dois não se dêem bem, ela o ajuda a escapar e ele a avisa que sua vida familiar feliz pode mudar com o bebê que o casal descobriu estar esperando.

E é o que realmente acontece e o lugar da Dama no centro das atenções é ocupado pelo bebê do casal. Ela fica sob os cuidados da tia Sarah (Yvette Nicole Brown), que odeia cachorros. Dama, então, escapa para ficar com Vagabundo.



Operação Cupido



Dirigido por Nancy Meyers, o divertido filme Operação Cupido foi o primeiro trabalho nas telonas de Lindsay Lohan, que tinha 11 anos na época e precisou atuar em dobro, alternando os papéis das irmãs gêmeas.

O filme é um remake do filme de mesmo nome da Disney, realizado em 1961 (estrelado por Hayley Mills), que segue mais ou menos um enredo parecido com o do original.

Nele, acompanhamos o final turbulento do romance entre o dono de uma vinícola Nick Parker (interpretado por Dennis Quaid) e a estilista de vestidos de noiva Elizabeth James (Natasha Richardson).

Após se divorciarem, Nick fica na Califórnia e Elizabeth volta para sua cidade natal, Londres. Antes disso, no entanto, eles concordaram em assumir cada um a custódia de uma filha – e manter a história deles em segredo.

Só que anos depois, quando coincidentemente, as duas irmãs, Annie e Hallie, vão de férias para o mesmo acampamento. Juntas, as gêmeas traçam, então, um plano não apenas para encontrar seu pai e sua mãe, mas também para uni-los novamente







Enquanto Você Dormia



Enquanto Você Dormia conta a história da solitária e órfã Lucy (Sandra Bullock), que alimenta uma paixão secreta por um belo passageiro que passa todos os dias pela bilheteria onde trabalha.

Durante um turno de Natal, Lucy testemunha Peter (Peter Gallagher) cair da plataforma e, em uma decisão impulsiva, ela o salva da morte certa, e acaba sendo confundida com sua noiva no hospital.

Peter permanece em estado coma e Lucy se vê postergando contar a verdade ao ver que a família do rapaz a recebe como uma filha. Apenas uma pessoa parece desconfiar da história: Jack Callaghan (Bill Pullman), irmão de Peter.

Agora, ela precisa decidir o que irá fazer: contar a verdade ou ter a chance de ter a vida que sempre sonhou?



O Avião de Papel



O singelo curta-metragem de animação O Avião de Papel (2012) é um belo trabalho dirigido e narrado por John Kars.

A animação segue a história de um jovem solitário da cidade de Nova York, cujo destino toma um rumo inesperado após um encontro casual com uma bela mulher em seu trajeto matinal para o trabalho.

Convencido de que a garota de seus sonhos se foi para sempre, ele tem uma segunda chance quando a vê na janela de um arranha-céu do outro lado da avenida de seu escritório.

Com apenas seu coração, imaginação e uma pilha de papéis para chamar a atenção dela, seus esforços não são páreo para o que o destino reserva para ele.