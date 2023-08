Veja as diferentes versões de uma mesma história em filmes disponíveis no Disney+

O filme de 2003 estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, Sexta-Feira Muito Louca, completa 20 anos. Mas sua trama tem outras versões também incríveis para curtir no streaming. Saiba mais!



Quem curte comédias dramáticas divertidas com certeza já ouviu falar de Sexta-feira Muito Louca (2003), estrelado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. O filme, que completa 20 anos em 2023 e pode ser visto no Disney+, é já o segundo remake de um longa lançado em 1976 e estrelando Jodie Foster.

Isso porque o filme é uma clássica história de mãe e filha que não se entendem e, um dia, acordam no corpo uma da outra. A trama é baseada em um livro de 1972, escrito por Mary Rodgers, com o título “Freaky Friday”, e vem conquistando milhares de fãs por décadas.

E, desde então, a história já ganhou várias adaptações para o cinema. Em inglês, todos os filmes têm o mesmo título do livro, mas no Brasil ganharam diferentes nomes. O que muda realmente entre os quatro filmes são os nomes dos personagens, os hobbies das filhas, as profissões e o estado civil das mães.

Há três versões disponíveis no Disney+ para você curtir e ver qual é a sua preferida! Conheça mais sobre cada uma delas, abaixo:





A primeira adaptação da história em Se Eu Fosse a Minha Mãe (1976)



O primeiro filme baseado no livro de Mary Rodgers teve seu roteiro escrito justamente pela autora e foi dirigido por Gary Nelson e foi lançado poucos anos depois da obra literária, em 1976.

O longa, que no Brasil ganhou o título de Se Eu Fosse a Minha Mãe, conta com Barbara Harris no papel da mãe Ellen, e com a atriz Jodie Foster, em um de seus primeiros papéis no cinema, como a filha Annabel.

A adolescente Annabel tem atritos com sua mãe, Ellen, e seu irmão mais novo, Ben. Numa manhã de sexta-feira, cada uma deseja ser a outra por um dia ao mesmo tempo e seus desejos se tornam realidade e elas trocam de corpo.

Enquanto isso, o pai de Annabel, que é Relações Públicas de uma empresa, prepara uma festa para promover um negócio imobiliário e conta com o apoio da esposa e da filha. Durante o dia, as duas conhecem mais sobre as dificuldades uma da outra e acabam se entendendo.



A versão mais famosa é Sexta-Feira Muito Louca (2003)



A versão mais lembrada até hoje foi dirigida por Mark Waters e tem Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan no elenco principal como mãe e filha, respectivamente. Tess (Curtis) é uma mãe que luta demais para se entender com a filha adolescente rebelde, Anna (Lohan), de 15 anos.

Em Sexta-Feira Muito Louca, enquanto Tess organiza o seu segundo casamento com seu novo amor, com o qual Anna não simpatiza muito, as duas vão a um restaurante chinês.

Lá, as duas comem biscoitos da sorte “mágicos” que acabam fazendo as duas trocarem de corpo. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com a tensão de que o casamento de Tess está para acontecer.





O filme mais recente sobre a trama é Freaky Friday – Sexta-Feira Muito Louca (2018)



Esta nova versão de 2018 é dirigida por Steve Carr e tem roteiro escrito por Bridget Carpenter. Freaky Friday – Sexta-Feira Muito Louca tem no elenco principal Heidi Blickenstaff, como a mãe, e Cozi Zuehlsdorff, a filha.

Katherine (Blickenstaff) e Ellie (Zuehlsdorff) são mãe e filha com jeitos bem diferentes: enquanto Katherine é certinha e organizada, Ellie faz o estilo rebelde.

De repente, elas trocam de corpo entre si com a ajuda de uma ampulheta mágica. A partir de então, elas precisam viver uma na pele da outra enquanto buscam reverter a situação.