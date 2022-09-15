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Novidades Disney

Veja as primeiras imagens de Halle Bailey como A Pequena Sereia no novo live-action da Disney

15 de setembro de 2022
15 de setembro de 2022

Confira a atriz e cantora Halle Bailey caracterizada como a sereia Ariel na nova produção da Disney. 


Os fãs da Disney ficaram maravilhados com os diversos anúncios e lançamentos feitos durante a D23 Expo deste ano. E uma das revelações foram as primeiras imagens de Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia

Na foto, é possível ver Bailey caracterizada como sua personagem, com seus longos cabelos vermelhos característicos da personagem. Além disso, ela aparece de corpo inteiro, com a brilhante e encantada cauda de sereia:

Ariel A Pequena Sereia


Veja o primeiro teaser do live-action de A Pequena Sereia

Com estreia prevista já para maio de 2023, a nova produção da Walt Disney Studios também ganhou um teaser – que deixou muita gente empolgada.

No vídeo, além de um vislumbre de como ficará a produção, é possível ver o ambiente subaquático e, claro, a própria Ariel. Halle canta, ainda, um trecho de “Part of Your World”: 


Quando o live-action de A Pequena Sereia estreia nos cinemas

Com direção de Rob Marshall, o live-action ainda traz Javier Bardem como o Rei Tritão e Melissa McCarthy no papel da vilã Úrsula. A trilha sonora trará canções amadas pelo público e outras quatro novas composições de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

O live-action de A Pequena Sereia deve chegar às telonas de todo o mundo em maio de 2023. Não perca mais esta emocionante aventura!

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