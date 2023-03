Veja o novo teaser de Indiana Jones e o Chamado do Destino lançado no Super Bowl 2023

Harrison Ford retorna como o icônico herói aventureiro em novo trailer que mostra também o vilão do filme.

Vista sua jaqueta, pegue o seu chapéu e prepare o seu chicote para ver Indiana Jones vivido, outra vez, por Harrison Ford, em novas e emocionantes aventuras em Indiana Jones e o Chamado do Destino!

O quinto filme da aclamada franquia de aventura acaba de ganhar um novo teaser, divulgado durante o Super Bowl 2023. E a prévia mostra que Indy está disposto a continuar caçando nazistas que buscam antigos artefatos arqueológicos.







Indiana Jones e A Relíquia do Destino | Legendado



Sobre o que é Indiana Jones e o Chamado do Destino





Na nova produção, o professor Indiana Jones está próximo de sua aposentadoria, lutando para se adaptar a um mundo que parece já não precisar mais tanto dele.

No entanto, quando o antigo rival Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) aparece em busca de pôr as mãos em um antigo e poderoso artefato, Indiana deve colocar seu chapéu e pegar o chicote mais uma vez para garantir que o objeto não caia nas mãos erradas.

O longa conta também com a participação da atriz inglesa Phoebe Waller-Bridge e do ator espanhol Antonio Banderas. Indiana Jones e o Chamado do Destino é dirigido por James Mangold e tem estreia prevista nos cinemas para junho de 2023.