Veja o trailer de Zootopia+, nova série animada da Disney

No dia 9 de novembro, você tem um encontro marcado com os mamíferos mais divertidos em Zootopia+.
Em 2016, o mundo conheceu Zootopia, uma incrível cidade em que mamíferos de todos os tamanhos vivem em harmonia. O filme de animação – disponível no Disney+ – conquistou fãs de todas as idades com as aventuras da coelha Judy Hopps e da raposa Nick Wilde.
Agora, é hora de voltar a essa agitada metrópole e se divertir com mais personagens na série Zootopia+.
Confira a sinopse e o trailer de Zootopia+
Zootopia+ | Trailer Oficial Dublado | Disney+
Com seis episódios animados, Zootopia+ retorna à cidade dos mamíferos. A série de curtas vai mostrar com mais detalhes a vida de alguns dos personagens mais curiosos do longa original.
Um deles é Fru Fru, uma roedora que ama moda. Garra Mansa, o guepardo policial que adora doces, também está em Zootopia+. E claro que Flecha, a sorridente preguiça cheia de surpresas, também vai participar!
Não perca a super estreia de Zootopia+, dia 9 de novembro, exclusivamente no Disney+.