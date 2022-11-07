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Novidades Disney+

Veja o trailer de Zootopia+, nova série animada da Disney

7 de novembro de 2022
7 de novembro de 2022

No dia 9 de novembro, você tem um encontro marcado com os mamíferos mais divertidos em Zootopia+.


Em 2016, o mundo conheceu Zootopia, uma incrível cidade em que mamíferos de todos os tamanhos vivem em harmonia. O filme de animação – disponível no Disney+ – conquistou fãs de todas as idades com as aventuras da coelha Judy Hopps e da raposa Nick Wilde.

Agora, é hora de voltar a essa agitada metrópole e se divertir com mais personagens na série Zootopia+


Confira a sinopse e o trailer de Zootopia+



Zootopia+ | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Com seis episódios animados, Zootopia+ retorna à cidade dos mamíferos. A série de curtas vai mostrar com mais detalhes a vida de alguns dos personagens mais curiosos do longa original.

Um deles é Fru Fru, uma roedora que ama moda. Garra Mansa, o guepardo policial que adora doces, também está em Zootopia+. E claro que Flecha, a sorridente preguiça cheia de surpresas, também vai participar!

Não perca a super estreia de Zootopia+, dia 9 de novembro, exclusivamente no Disney+

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