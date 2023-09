Veja os melhores episódios de LENDAS da Marvel Studios no Disney+

Relembre as principais histórias do UCM na série que resume as tramas e relações de diversos personagens. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Sabemos bem que o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é cheio de personagens e tramas complexas – o que pode deixar até mesmo os maiores fãs confusos ao tentar relembrar tudo o que já aconteceu.

Mas não se preocupe, a série LENDAS da Marvel Studios, exclusiva do Disney+, traz a cada episódio um resumo sobre os principais super-heróis e acontecimentos do universo compartilhado.

A temporada 2 da produção foca nos personagens de Guardiões da Galáxia e de Invasão Secreta, incluindo o misterioso Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Confira a seguir alguns dos melhores episódios da temporada de estreia e as histórias de seus respectivos super-heróis:









LENDAS da Marvel Studios Lendas: Wanda Maximoff



No primeiro episódio da série, lançado antes da aclamada série WandaVision, somos convidados a reviver os principais pontos da trajetória da personagem vivida por Elizabeth Olsen até aquele momento.

Começamos com a perda de seu irmão, Pietro (Aaron Taylor-Johnson), em Vingadores: Era de Ultron (2015).

Depois, vemos como seu relacionamento com Visão (Paul Bettany) começa em Capitão América: Guerra Civil (2016), seguido por suas aparições em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).





LENDAS da Marvel Studios Lendas: Sam Wilson



A história de Sam Wilson, o Falcão, interpretado por Anthony Mackie, é contada no episódio 3 de LENDAS, lançado antes mesmo da estreia de sua série Falcão e o Soldado Invernal.

Em LENDAS, começamos a ver como sua amizade com Steve Rogers, o Capitão América (Chris Evans), começou quando ele o ajuda em Capitão América: O Soldado Invernal (2014).

Depois, vemos como sua jornada para se tornar um Vingador começa em Vingadores: Era de Ultron e em Homem-Formiga (2015), seguida por Wilson mais uma vez se aliando a Rogers durante Capitão América: Guerra Civil.

A luta de Wilson contra Thanos nos dois últimos longas dos Vingadores também é contemplada, culminando com um Rogers mais velho entregando-lhe o escudo do Capitão América.









LENDAS da Marvel Studios Lendas: Doutor Estranho



O episódio 15 da série foca em Doutor Estranho (2016), em cujo início o arrogante neurocirurgião Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) fere gravemente as mãos em um acidente de carro.

Disposto a tudo para recuperar suas habilidades motoras, vemos o médico viajando ao Oriente, onde vai parar em um local chamado Kamar-Taj. Lá, ele aprende as Artes Místicas com ajuda do Ancião (Tilda Swinton).

Posteriormente, a produção traz a luta de Strange contra Kaecilius (Mads Mikkelsen), salvando o mundo e tornando-se posteriormente o sucessor do Ancião como o Feiticeiro Supremo.

Mais tarde, ele se junta a Tony Stark (Robert Downey Jr.) e aos Guardiões da Galáxia em uma batalha contra Thanos na Guerra do Infinito – tornando-se uma das vítimas deste último.

Strange, no entanto, é revivido em Ultimato, testemunhando o sacrifício de Stark para derrotar Thanos.









LENDAS da Marvel Studios Lendas: Soldado Invernal



A história de Bucky Barnes (Sebastian Stan) no UCM é explorada no episódio 4 de LENDAS da Marvel Studios.

A produção começa mostrando seu tempo como sargento do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele lutava com seu melhor amigo Steve Rogers, conforme visto em Capitão América: O Primeiro Vingador (2011).

Depois de aparentemente cair para a morte em uma missão, Barnes foi recuperado pela Hydra e sofreu uma lavagem cerebral para se tornar o assassino Soldado Invernal. Durante Capitão América: O Soldado Invernal, ele confronta Rogers e começa a lembrar de seu passado.

Depois de fugir em Capitão América: Guerra Civil, Barnes trabalha com Rogers para limpar seu nome após ser injustamente acusado de assassinato.

Na sequência, Bucky segue para Wakanda para remover sua programação de Soldado Invernal. Barnes também ajuda na luta contra Thanos nos dois últimos filmes de Vingadores.









LENDAS da Marvel Studios Lendas: Wong

O episódio 16 de LENDAS refaz a jornada mística de um dos personagens que mais conquistou o público da Marvel.

Em Doutor Estranho, o Mestre das Artes Místicas Wong (Benedict Wong) se torna um aliado de Stephen Strange durante seu treinamento em Kamar-Taj. Já em Guerra Infinita, Wong ajuda Strange, Tony Stark e Bruce Banner (Mark Ruffalo) na luta contra dois poderosos vilões.

Por fim, o episódio mostra que, em Ultimato, ele e outros feiticeiros fazem portais para reunir vários super-heróis para ajudar os Vingadores em sua batalha contra Thanos.

É nessa produção, também, que mostra como Wong conhece Shang-Chi (Simu Liu) em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.









Assista a LENDAS da Marvel Studios no Disney+



Com duas temporadas disponíveis no Disney+, LENDAS da Marvel Studios resume de forma simples e eficiente a jornada de icônicos personagens do UCM ao longo de todas as suas fases.

Aproveite para ver, rever e refrescar a memória sobre algum dos super-heróis ao longo de todo esse fantástico universo. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!