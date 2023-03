Veja quem é quem em High School Musical: A Série: O Musical na 3ª temporada

Um guia para você saber o que aconteceu com cada personagem antes de assistir a nova temporada no Disney+

A 3ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical já está com todos seus episódios disponíveis no Disney+. Depois de aproveitarem o verão no acampamento Shallow Lake, o grupo talentoso de amigos finalmente irá apresentar sua produção de Frozen.

A nova temporada está com participações especiais de estrelas da Disney, novos personagens e até alguns convidados surpresa. Mas, se você ainda não viu todos episódios, não se preocupe: resumimos como cada personagem está atualmente na história.

Veja quem são as novas caras do elenco, como cada um entrou na trama e também relembre personagens já conhecidos. Assim, você pode se localizar e maratonar todos os episódios da 3ª temporada sem problemas.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Ricky Bowen (Joshua Bassett)





A 3ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical traz o retorno de Ricky Bowen, interpretado por Joshua Bassett. O estudante do East High School foi anteriormente escalado nas produções musicais da série como Troy Bolton, na 1ª temporada e como Fera, na 2ª temporada.

Ricky também fez par romântico com Nini Salazar-Roberts, interpretada por Olivia Rodrigo. Na temporada atual, ele é escalado como Kristoff no musical Frozen e começa a ter sentimentos ambíguos por Gina (Sofia Wylie).







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Gina Porter (Sofia Wylie)





Gina Porter, interpretada por Sofia Wylie, estreou em High School Musical: A Série: O Musical como uma estudante transferida para o segundo ano do Ensino Médio, na 1ª temporada.

Ela recebeu o papel de Babette na produção de A Bela e A Fera na 2ª temporada, época em que também começou um romance com E.J.. (Matt Cornett). Agora, Gina consegue o papel de Anna em Frozen, mas seu relacionamento amoroso começa a se abalar.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é E.J. Caswell (Matt Cornett)





E. J. Caswell é um ambicioso entusiasta do teatro musical e também atleta da escola. Assim como Ricky, namorou Nini.

Ele foi escalado como Chad Danforth e substituto de Troy na produção de inverno, e conseguiu o papel de Gaston na produção de A Bela e a Fera, na 2ª temporada.

Agora, na montagem de Frozen do Camp Shallow Lake, ele se torna o diretor da peça, assim como o intérprete de Sven. Sua relação com Gina começa a ficar estranha quando ele se sente sobrecarregado por estar dirigindo o musical.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Ashlyn Caswell (Julia Lester)





Assim como seu primo E.J., Ashlyn Caswell (Julia Lester) é profundamente apaixonada por teatro, mas também gosta de compor, tendo Sara Bareilles como sua inspiração.

Ela foi escalada como Ms. Darbus na temporada inicial da série. Na sequência, Ashlyn fez o papel de Bela e, agora, ela entrou para o elenco geral de Frozen. Nas duas primeiras temporadas, Ashlyn tem um relacionamento com Big Red, agora ela começa a gostar de Val (Meg Donnelly).







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Kourtney Greene (Dara Renée)





A melhor amiga de Nini, Kourtney Greene, é feminista e apaixonada por maquiagem e atua como figurinista e maquiadora do clube de teatro da East High.

Na 2ª temporada da série, ela fez o teste para um papel no musical e foi escalada como a Sra. Potts. Na 3ª temporada, ela interpreta Elsa na produção de Frozen de Camp Shallow Lake, mas sua ansiedade parece estar prejudicando sua atuação.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Carlos Rodriguez (Frankie A. Rodriguez)





Carlos Rodriguez é o coreógrafo das produções teatrais da East High School. Ele foi escalado como Lumière em sua encenação de A Bela e a Fera na 2ª temporada.

Na primeira inicial da série, Carlos lutou para se conectar com seus colegas, mas com o passar do tempo, ele fez amigos e começou a namorar Seb Matthew-Smith.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Maddox (Saylor Bell Curda)





High School Musical: A Série: O Musical apresenta Maddox na terceira temporada. Compartilhando história com E.J. como sua amiga de infância, ela é uma entusiasta de tecnologia e é a conselheira de acampamento em Camp Shallow Lake.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Jet (Adrian Lyles)





Adrian Lyles se junta à série na 3ª temporada como Jet, o misterioso novo campista em Camp Shallow Lake que é irmão de Maddox. Apoiado por Ricky, ele faz audição para o musical de Frozen e consegue o papel de Hans.

Descobrimos que ele aprendeu a cantar e tocar piano pelo YouTube, mas por causa de um professor de música que o pressionou demais, ele parou.

Por causa de suas más notas na escola, Jet foi colocado em medicação para TDAH, mas porque ele realmente não tinha a doença, isso acabou prejudicando-o ainda mais.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Meg Donnelly como Val





A estudante universitária Val (Meg Donnelly) é uma conselheira em treinamento no Camp Shallow Lake que acaba coreografando o musical de verão.

Ela é o pivô de algumas das brigas entre E.J. e Gina, já que a garota começa a sentir ciúmes do tempo passado entre o novo diretor do musical e a coreógrafa.







High School Musical: A Série: O Musical: quem é Nini Salazar-Roberts (Olivia Rodrigo)





Nini Salazar-Roberts, que é interpretada pela cantora e compositora vencedora do Grammy® Olivia Rodrigo, volta na 3ª temporada, mas aparece menos. Ela foi originalmente uma das personagens principais de High School Musical: A Série: O Musical.

Nina fez o papel de Gabriella Montez, o que a fez se aproximar de Ricky, quando namoraram na 1ª temporada. Ao longo da 2ª temporada, Nini fez vários papéis participando do coro no musical da Bela e a Fera, mas agora, ela se encontra perseguindo seus sonhos na Califórnia.