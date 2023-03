Verdadeiro ou Falso? Prove seus conhecimentos sobre o Doutor Estranho

Descubra o quanto você sabe sobre o super-herói da Marvel Studios que está nos cinemas em seu novo filme: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.





Os fãs da Marvel não precisam mais esperar para descobrir como as aventuras de Doutor Estranho continuam no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), já que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil desde 5 de maio.

Mas antes de comprar seus ingressos para curtir o novo longa-metragem, ou mesmo se já viu o filme no cinema, descubra o quanto você sabe sobre o super-herói com um teste de Verdadeiro ou Falso que contém 10 fatos sobre Doutor Estranho. Dica: existem apenas quatro respostas erradas.







Verdadeiro ou falso? 10 fatos do Doutor Estranho para testar seus conhecimentos:





Doutor Estranho rouba o livro de Cagliostro para se tornar mais poderoso.



Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt) é um deficiente visual que magicamente recuperou a visão e é quem revela a existência de Kamar-Taj ao Doutor Estranho. Doutor Estranho usa um anel de Honda para gerar círculos mágicos que lhe permitem se teletransportar para outros lugares.



Doutor Estranho apelida Wong (Benedict Wong) de “Beyoncé” depois que este feiticeiro admite que nunca tinha ouvido falar dela.



O Olho de Agamotto tem o poder de manipular os seres humanos.



O Manto da Levitação do Doutor Estranho precisou do trabalho de 80 pessoas para ser confeccionado.



Dormammu é dublado por Benedict Cumberbatch.



Thor ajuda o Doutor Estranho em uma cena pós-créditos.



Os Mestres das Artes Místicas possuem três santuários (Nova York, Londres e Hong Kong), onde guardam objetos místicos e criam escudos protetores.



Stan Lee fez uma aparição em Doutor Estranho, disponível no Disney+.







10 fatos sobre o Doutor Estranho: descubra as respostas corretas





Falso, o Doutor Estranho pega emprestado o livro de Cagliostro para aprender a usar o Olho de Agamotto. Kaeciluis (Mads Mikkelsen) foi o feiticeiro que roubou algumas páginas desse livro para realizar um ritual que lhe permitia entrar em contato com Dormammu e obter energia da Dimensão das Trevas.



Falso, Jonathan Pangborn é um homem que adquiriu uma deficiência física de paraplegia e conseguiu recuperar o controle sobre seu corpo graças aos ensinamentos da Anciã (Tilda Swinton). Mas, sim, ele é quem revela a Stephen Strange sobre a existência de Kamar-Taj.



É verdade que o anel de Honda é um objeto místico que permite que seu usuário crie um portal interdimensional para um determinado local que Doutor Estranho queira ir em uma mesma realidade.



Verdadeiro. Em uma cena hilária na biblioteca de Artes Místicas, na qual Wong é visto ouvindo a música "Single Ladies (Put a Ring on It)" de Beyoncé em seus fones de ouvido.



Falso, o Olho de Agamotto (que contém a Joia do Tempo, uma das seis Joias do Infinito) tem o poder de manipular o tempo para trás ou para frente.



Falso, o Manto da Levitação exigiu o trabalho de 20 pessoas do departamento de figurino chefiado por Alexandra Byrne para fabricar mais de 18 capas que foram usadas durante as filmagens de Doutor Estranho.



É verdade que o ator inglês, além de interpretar o protagonista, emprestou sua voz à entidade da Dimensão Sombria que o super-herói enfrenta no final do filme.



É verdade que Thor, o Deus do Trovão, se encontra com o feiticeiro na primeira cena pós-créditos de Doutor Estranho para pedir sua ajuda na busca por seu pai, Odin. Ele concorda, mas com a condição de que assim que a missão terminar, ele e seu irmão Loki retornem a Asgard.



É verdade que os três santuários também geram um escudo ao redor do mundo que o protege de futuras ameaças místicas. Kamar-Taj também é um santuário para os Mestres das Artes Místicas, mas a diferença, neste caso, é que o local tem um campo de treinamento para magos novatos.



É verdade que Stan Lee aparece em um ônibus no qual Stephen Strange e Mordo (Chiwetel Ejiofor) colidem durante uma de suas batalhas. Ele está lendo o livro de ficção “As Portas da Percepção”, de Aldous Huxley.