Verdadeiro ou falso: que tipo de fã da Marvel você é?

Teste seus conhecimentos sobre os filmes que compõem as três primeiras fases do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).



Em 2022 a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E 2023 dá as boas-vindas à Fase 5 com a estreia de de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas.

No entanto, as três primeiras fases apresentaram super-heróis incríveis, histórias inesquecíveis e cenas impressionantes que podem ser vistas e revistas no Disney+.

Mas antes, que tal colocar à prova seus conhecimentos sobre os filmes da Marvel desde as três primeiras fases? Comece agora!