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Verdadeiro ou falso: que tipo de fã da Marvel você é?

19 de setembro de 2022
19 de setembro de 2022

Teste seus conhecimentos sobre os filmes que compõem as três primeiras fases do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).


Em 2022 a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E 2023 dá as boas-vindas à Fase 5 com a estreia de de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas.

No entanto, as três primeiras fases apresentaram super-heróis incríveis, histórias inesquecíveis e cenas impressionantes que podem ser vistas e revistas no Disney+.

Mas antes, que tal colocar à prova seus conhecimentos sobre os filmes da Marvel desde as três primeiras fases? Comece agora!

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