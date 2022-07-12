Verdadeiro ou falso? Teste seu conhecimento sobre Cavaleiro da Lua com estes 10 fatos

Descubra o quanto se sabe sobre a produção da Marvel Studios que você pode curtir no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A história de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) pode ser conferida na íntegra no Disney+. A série da Marvel Studios deixou o público querendo saber mais sobre a trama e as divindades egípcias, sarcófagos, avatares, poderes e figurinos incríveis.

Se você já assistiu à série, descubra o quanto sabe sobre a produção com um Verdadeiro ou Falso sobre 10 fatos da obra:



