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Verdadeiro ou falso? Teste seu conhecimento sobre Cavaleiro da Lua com estes 10 fatos

12 de julho de 2022
12 de julho de 2022

Descubra o quanto se sabe sobre a produção da Marvel Studios que você pode curtir no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A história de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) pode ser conferida na íntegra no Disney+. A série da Marvel Studios deixou o público querendo saber mais sobre a trama e as divindades egípcias, sarcófagos, avatares, poderes e figurinos incríveis.

Se você já assistiu à série, descubra o quanto sabe sobre a produção com um Verdadeiro ou Falso sobre 10 fatos da obra:


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