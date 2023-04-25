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Viagem ao Centro da Terra: os 5 filmes e séries de aventura para curtir no Disney+

25 de abril de 2023
25 de abril de 2023

Embarque em viagens repletas de desafios com essas histórias imperdíveis se você gostou de Viagem ao Centro da Terra.


Viagem ao Centro da Terra é a nova série do Disney+ que leva o público numa travessia repleta de aventuras e grandes emoções. 

A trama apresenta um grupo de amigos, um acampamento, pegadas misteriosas e uma dimensão paralela que cativam o público que ama esse tipo de histórias.

No entanto, se você já assistiu a série, que conta com Óscar Jaenada no elenco, e quer curtir mais histórias desse tipo, a lista a seguir de séries e filmes de aventuras é a ideal pra você! 

Os 5 filmes e séries de aventura e ação para ver no Disney+

Tierra Incógnita


- Tierra Incógnita (2022): nessa série, Eric Dalaras (Pedro Maurizi) volta a Cabo Qwert para resolver o mistério por trás do desaparecimento de seus pais. Nesse povoado, irá se reencontrar com velhos conhecidos e deverá desvendar os enigmas do parque de terror conhecido como "Tierra Incógnita".


- Alice no País das Maravilhas (2010): acompanhe Alice (Mia Wasikowska) nessa aventura com o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) e um grande elenco. Alice no País das Maravilhas reconta uma das histórias mais amadas de todos os tempos. O filme conta com direção de Tim Burton.

- Universos Paralelos (2022): aqui, as vidas de quatro amigos se veem mudadas quando um misterioso acontecimento os separa, enviando-os a dimensões paralelas. No caminho, tentam entender o que aconteceu e se esforçam para fazer o tempo voltar e conseguirem ir para casa.

- Criaturas das Profundezas (2005): nesse documentário, o prestigiado cineasta James Cameron acompanha uma equipe de cientistas da NASA para empreender uma incrível expedição às profundezas do mar e explorar uma cordilheira submarina, lugar das formas de vida muito singulares.

Entre Laços


- Entre Laços (2021): essa série acompanha as histórias de personagens unidos através do tempo pela música e por um bracelete mágico. Allegra (Carolina Domenech) poderá mudar o destino da sua família e realizar seu sonho de se transformar em uma artista?

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