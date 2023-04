Viagem ao Centro da Terra: os 5 filmes e séries de aventura para curtir no Disney+

Embarque em viagens repletas de desafios com essas histórias imperdíveis se você gostou de Viagem ao Centro da Terra.



Viagem ao Centro da Terra é a nova série do Disney+ que leva o público numa travessia repleta de aventuras e grandes emoções.

A trama apresenta um grupo de amigos, um acampamento, pegadas misteriosas e uma dimensão paralela que cativam o público que ama esse tipo de histórias.

No entanto, se você já assistiu a série, que conta com Óscar Jaenada no elenco, e quer curtir mais histórias desse tipo, a lista a seguir de séries e filmes de aventuras é a ideal pra você!

Os 5 filmes e séries de aventura e ação para ver no Disney+







- Tierra Incógnita (2022): nessa série, Eric Dalaras (Pedro Maurizi) volta a Cabo Qwert para resolver o mistério por trás do desaparecimento de seus pais. Nesse povoado, irá se reencontrar com velhos conhecidos e deverá desvendar os enigmas do parque de terror conhecido como "Tierra Incógnita".





- Alice no País das Maravilhas (2010): acompanhe Alice (Mia Wasikowska) nessa aventura com o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) e um grande elenco. Alice no País das Maravilhas reconta uma das histórias mais amadas de todos os tempos. O filme conta com direção de Tim Burton.



- Universos Paralelos (2022): aqui, as vidas de quatro amigos se veem mudadas quando um misterioso acontecimento os separa, enviando-os a dimensões paralelas. No caminho, tentam entender o que aconteceu e se esforçam para fazer o tempo voltar e conseguirem ir para casa.





- Criaturas das Profundezas (2005): nesse documentário, o prestigiado cineasta James Cameron acompanha uma equipe de cientistas da NASA para empreender uma incrível expedição às profundezas do mar e explorar uma cordilheira submarina, lugar das formas de vida muito singulares.









- Entre Laços (2021): essa série acompanha as histórias de personagens unidos através do tempo pela música e por um bracelete mágico. Allegra (Carolina Domenech) poderá mudar o destino da sua família e realizar seu sonho de se transformar em uma artista?