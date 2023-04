Vitão, Pedro Calais, Ana Caetano: quem é quem na série Tá Tudo Certo

A nova comédia romântica brasileira original Disney+ traz vários nomes da música pop atual.

Prepare-se para uma minissérie cheia de amor, música e perrengues! Afinal, a vida adulta não é nada fácil – principalmente para quem está entrando nela, como Vitão, Pedro Calais, Ana Caetano, Clara Buarque e os demais personagens de Tá Tudo Certo.







A nova série brasileira original Disney+ estreia dia 12 de abril e conta com grandes nomes da nova cena da música pop do Brasil vivendo personagens marcantes.

Conheça, a seguir, quem são cada um deles:









Pedro Calais é o estagiário sonhador em Tá Tudo Certo





O músico da banda Lagum vive Pedro, um jovem de 21 anos que sonha em ser uma estrela da música. No entanto, a pressão dos pais o levou a estudar Direito.

Ironicamente, ele vai estagiar no departamento jurídico de uma gravadora multinacional. O emprego é na empresa dos seus sonhos – contudo, é o departamento errado!

A coisa se complica ainda mais quando ele recebe a missão de convencer uma jovem cantora a assinar com a gravadora. O encontro o fará repensar muita coisa, inclusive o real significado do sucesso.









Ana Caetano é uma cantora em ascensão em Tá Tudo Certo





A jovem do duo Anavitória dá vida à Ana Caetano, uma cantora cuja carreira está decolando nas redes sociais. Ela também tem um estúdio, no qual gerencia e grava outros artistas de forma independente.

Amante da liberdade – de ser, de pensar, de criar e de sentir –, ela não é muito a favor de relacionamentos. No entanto, conhecer Pedro a leva a questionar suas crenças, principalmente sobre o amor.









Vitão é um jovem em busca de um sonho em Tá Tudo Certo





Dono de hits como “Flores” e “Zero Coragem”, Vitão interpreta um jovem que, assim como ele, vive de música. Seu personagem também sonha em ser ator.

“Ele é um cara que se mostra muito seguro de si mesmo, mas à medida em que você vai conhecendo, você vê que ele tem inseguranças profundas”, ressalta Vitão em entrevista à Disney Brasil.

No entanto, as semelhanças entre o Vitor da série e o Vitão da vida real param por aí. "Ele é um cara meio tóxico, assim, como se fosse um vilão”, adianta o cantor.

Superficial, Vitor dá mais importância à imagem do que à essência, e será capaz de tudo para realizar suas aspirações.









Clara Buarque é colega de trabalho de Pedro em Tá Tudo Certo





Trabalhando com Pedro na gravadora, Clara é amiga e confidente do jovem, sempre o apoiando em seguir o sonho de ser músico. No entanto, Clara sente algo a “mais” pelo amigo.

Presa na friendzone, ela faz de tudo para conquistar a atenção do jovem. Para Clara Buarque, atriz que a interpreta, são poucas as coisas que ela tem em comum com a personagem

“A gente sempre empresta coisas nossas aos personagens. E o que eu emprestei para o personagem foi mais o nome e a voz”, contou a atriz em entrevista à Disney Brasil.









Toni Garrido é o executivo da gravadora em Tá Tudo Certo





Obcecado pelos números das paradas de sucesso, Toni é um ex-produtor musical frustrado que deixou a carreira artística para se tornar empresário. “A gente tenta transformar o sonho em dinheiro”, conta Toni Garrido, que vive o personagem, em entrevista à Disney Brasil.

Extremamente focado no trabalho, ele tem medo de perder o cargo devido ao fato da gravadora estar há tempos sem lançar um artista de sucesso.









Não perca Tá Tudo Certo no Disney+





Acompanhe essa história de amor e música, de sonho e amadurecimento, juntamente a esses e outros personagens em Tá Tudo Certo. Participam da série, ainda, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

A produção traz também participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, a banda Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.

Tá Tudo Certo estreia dia 12 de abril, com exclusividade no Disney+. Não perca!