Viúva Negra: 5 curiosidades sobre o filme da Marvel

Descubra fatos marcantes sobre as gravações do filme protagonizado por Scarlett Johansson.





Lançado em 2021, o filme Viúva Negra conta a origem de Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. A produção, disponível no Disney+, é um ponto importante dentro da linha temporal dos filmes da Marvel Studios.

Confira a seguir algumas curiosidades sobre o longa-metragem de uma das heroínas de Os Vingadores e saiba mais sobre os bastidores de gravação.









1. Marido de Scarlett Johansson não quis ensaiar falas de Viúva Negra com ela





Colin Jost, marido de Scarlett Johansson, é um fã declarado do Universo Marvel. Pensando nisso, a atriz pediu ajuda a ele para ensaiar e repassar as falas de sua personagem no filme.

Porém, em entrevista ao podcast de entrevistas “The Jess Cagle”, que trata do mundo do cinema, ela contou que Jost se negou a ajudá-la. O motivo? Ele não queria receber nenhum tipo de spoiler sobre o filme.









2. Outros nomes foram cotados para dirigir Viúva Negra





A australiana Cate Shortland fez um excelente trabalho no comando da produção. Entretanto, a diretora não foi o primeiro nome cotado para tomar a frente do filme. Mais de 70 diretores foram considerados e entrevistados para este filme.

A princípio, Chloé Zhao foi a primeira escolha para liderar a obra, porém Zhao fechou contrato para trabalhar em Eternos (2021). Por outro lado, Johansson abordou pessoalmente Cate para pedir a ela que fosse para a direção do filme, já que é uma fã de seu trabalho.









3. TV de Natasha Romanoff/Viúva Negra mostra um easter egg do filme





Enquanto está em seu trailer, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) está assistindo a um famoso filme de espionagem. Nele, passa uma cena em que o personagem é jogado de um avião sem paraquedas. Isso remete a uma cena futura de Viúva Negra.

Além disso, no filme de espionagem, o personagem luta contra um espião que tem sua própria estação espacial para se esconder das autoridades. O mesmo se passa com o inimigo de Natasha, que tem uma sede flutuante que impede a S.H.I.E.L.D de encontrá-lo na Terra.









4. Atriz que faz a irmã de Natasha estava nervosa ao conhecer Scarlett





Florence Pugh, que interpreta Yelena Benova, também não era a primeira escolha para o papel. Mas seu desempenho em um filme onde interpreta uma jovem que sonha em ser lutadora chamou a atenção dos produtores.

A atriz é extremamente fã de Scarlett Johansson e declarou que estava muito nervosa em conhecê-la. Curiosamente, a primeira cena que as duas gravaram juntas foi a primeira sequência de luta do filme. Ou seja, no encontro inicial com a protagonista, Pugh precisou “enforcá-la”.









5. A atriz que faz Natasha jovem sabe lutar de verdade





Ever Anderson ficou com a difícil missão de dar vida à Natasha Romanoff quando jovem. Dois foram os fatores principais que levaram a menina a ganhar o papel. O primeiro foi o fato de ela já falar russo e o segundo, de ser faixa verde em taekwondo.