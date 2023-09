Você reparou? Os 3 easter eggs de Loki que podem ter passado despercebidos

A série protagonizada por Tom Hiddleston possui algumas referências que muita gente pode não ter notado. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Uma das coisas que mais mobiliza os fãs de séries de super-heróis é procurar easter-eggs nos episódios – isto é, referências a outras produções ou elementos surpresas que contêm algum significado especial.

Em Loki, série que tem sua 1ª temporada completa no Disney+, isso não é diferente. Confira abaixo três easter eggs da série que podem ter passado despercebidos:











1. O episódio 3 de Loki faz uma referência ao filme Aliens



Esse, com certeza, é o easter egg mais difícil de ser notado. No episódio 3 de Loki, os soldados do trem com destino à Arca são chamados de Hicks e Hudson (informação que só aparece nos créditos finais).

Segundo o The Official Disney Fan Club, trata-se de uma referência aos personagens de mesmo nome interpretados pelos atores Michael Biehn e Bill Paxton no clássico Aliens (1986), dirigido por James Cameron e disponível no Star+.









2. Os diálogos em Loki também escondem easter eggs



Algumas falas na série remetem diretamente a outros momentos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Logo no episódio 1, Loki (Tom Hiddleston) se apresenta como alguém que tem “o fardo de um glorioso propósito”.

Se você tiver uma memória boa, vai lembrar do personagem falando exatamente essa mesma frase no primeiro Os Vingadores, de 2012, como bem observa o The Official Disney Fan Club.









3. E quando o easter egg está no próprio nome do episódio de Loki?



O episódio 5 chama-se Jornada ao Mistério – Journey into Mistery, no original em inglês.

O título é o mesmo da série de história em quadrinhos em que Loki apareceu pela primeira vez, no ano de 1962, segundo o The Official Disney Fan Club.

Como você pode imaginar, isso não foi uma mera coincidência: é mais um easter egg de presente para os fãs do personagem!









Descubra mais easter eggs assistindo a Loki no Disney+



Esses foram apenas um aperitivo de todas as surpresas que te esperam em Loki! A 1ª temporada está completa no Disney+ e a 2ª temporada estreia em 06 de outubro – ou seja, em pouco mais de um mês. Não perca!