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NOVIDADES DISNEY+

Volta às aulas com Disney+: os 5 programas educativos para se divertir aprendendo

7 de agosto de 2023
7 de agosto de 2023

Misturando curiosidades e entretenimento, o serviço de streaming tem opções que vão agradar crianças, adolescentes e adultos!


Para tristeza de muitos, as férias chegaram ao fim. No entanto, a volta às aulas não precisa ser sinônimo de que a diversão acabou! Que tal curtir os programas educativos do Disney+ e garantir a alegria da criançada enquanto eles aprendem as mais diferentes coisas?

Para soltar a imaginação com a arte ou aprender mais sobre ciências, as opções são várias – e certamente vão conquistar os mais velhos também! Veja, a seguir, algumas sugestões:

Art Attack

Art Attack: um clássico dos programas educativos que chega em nova roupagem


Um dos grandes sucessos do Disney Channel, o programa Art Attack também está no Disney+. Com quatro temporadas disponíveis, a série estimula a criatividade das crianças e as ajuda a expressarem todo o seu potencial artístico.

A novidade é a chegada também de Art Attack: Modo Desafio e Art Attack: Snack. O primeiro traz cinco criadores de conteúdo que precisam trabalhar em equipe para resolver os desafios artísticos mais épicos!

Em uma série de vídeos curtos, Art Attack: Snack ajuda adultos e crianças a aprenderem que ninguém precisa ser um expert nas artes para criar as coisas mais incríveis, e convida todos a colocarem as mãos à obra!

Nat Geo Lab ensina que fazer ciência em casa pode ser divertido!


Com duas temporadas disponíveis no streaming, Nat Geo Lab é apresentada pela youtuber Paula Stephânia. Em um laboratório super colorido, ela ensina diferentes experiências que podem facilmente ser feitas em casa por toda a família.

Preparem-se para descobrir conteúdos incríveis e se entusiasmar cada vez mais pelo maravilhoso mundo da ciência!


Aprenda como o cérebro funciona com Truques da Mente


Gosta de ilusões de ótica? De quebra-cabeças? Aprenda sobre isso e muito mais nas sete temporadas de Truques da Mente. Com uma série de jogos e testes interativos, a produção revela como o cérebro funciona.

Explore os mistérios da percepção humana e como os sentimentos, a memória, os sentidos e outros elementos afetam a forma como enxergamos e interpretamos o que acontece ao redor. 

Acredite, é Verdade! e os mistérios da natureza


Você se considera uma pessoa curiosa? Então a série Acredite, é Verdade! é a escolha ideal. Uma dupla de irmãos para lá de curiosa explora as diferentes formas como o mundo funciona.

No caminho, eles se deparam com as mais intrigantes descobertas em uma jornada que mistura arte, ciência e muita aventura!

A Casa do Disney Junior revela um mundo de descobertas


Os apresentadores Estela Ribeiro e Vinícius Campos criam uma série de situações que vão despertar a imaginação das crianças menores em uma série de episódios interativos.

A produção é perfeita para aqueles em idade pré-escolar, que com A Cada do Disney Junior darão seus primeiros passos rumo ao conhecimento por meio de músicas divertidas, brincadeiras, desafios e muito mais!

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