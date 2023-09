Voltando a Ler Mafalda: conheça a série sobre a icônica personagem de Quino

A série documental original conta a história da famosa tirinha de Mafalda e suas fontes de inspiração desde sua criação.

A série documental Voltando a Ler Mafalda acaba de estrear no Disney+ e no Star+, apresentando a fascinante jornada da icônica personagem criada pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, ou simplesmente Quino – como ele é conhecido mundialmente.

Dirigida por Lorena Muñoz, a produção analisa a criação e expansão de um fenômeno que desafia leitores de todo o mundo desde a década de 1960 por meio de material de arquivo inédito e depoimentos de convidados especiais.

"Como não amar a Mafalda?", refletiu Muñoz em diálogo com o Disney Latino em entrevista coletiva realizada em Buenos Aires. Veja mais, a seguir!



Como nasceu Mafalda?



Voltando a Ler Mafalda revela os segredos das origens da famosa garotinha questionadora e disposta a lutar contra as injustiças e desigualdades.

O público pode acompanhar desde os primeiros esboços da personagem, que foi fruto de uma encomenda de uma campanha publicitária, até à sua publicação original.

Cada episódio da nova série traça os passos de Mafalda, desde Buenos Aires, passando por Milão, Paris, Madri e Cidade do México. No processo, são reveladas as primeiras edições do quadrinho, bem como suas traduções para dezenas de idiomas, suas versões coloridas e suas animações.





O lado “mais humano” de Quino



Além de aprofundar nas ideias do autor argentino, Voltando a Ler Mafalda também revela curiosidades por trás de seus traços de lápis e de suas “histórias em cena”.



“Achei interessante descobrir que às vezes [Quino] não tinha vontade de sentar para desenhar, mas precisava fazer isso, porque era obrigação de um trabalho. Tudo isso humanizou muito a ‘pessoa Quino’, que para mim foi e continua sendo um ídolo”, destacou Muñoz.

Ao mesmo tempo, a produção conta a história de amor particular do autor de tirinhas que explica, em parte, o surgimento de uma personagem tão icônica como Mafalda.

"Havia muitas coisas que eu não sabia. Tendo tido contato com a família do Quino, adorei saber como [ele] conheceu a esposa, o respeito e o fascínio com que falava dela", comentou a diretora da série documental.





Convidados especiais revisitam e analisam as tiras mais memoráveis ​​de Mafalda

Ao longo da série, artistas como Liniers, Montt, Rep, Maitena, Tute e Raquel Riba Rossi analisam tiras icônicas da querida personagem, enquanto historiadores, editores, amigos e familiares de Quino também releem as histórias e se aprofundam nas entrelinhas.



“Os entrevistados sentiram que faziam parte de algo especial porque, precisamente, não existe uma série da Mafalda… E já era tempo de existir”, apontou a diretora. “Tenho a sensação de que ninguém quis ficar de fora. [A ideia] foi recebida com muita alegria e satisfação por todos”, lembra Muñoz sobre os convidados.



Voltando a Ler Mafalda lembra o “ponto final” e um novo começo para Mafalda

Num contexto de radicalização no mundo – e especialmente na Argentina, onde a repressão e as diferenças políticas estavam cada vez mais acentuadas – Quino decidiu acabar com Mafalda. E pouco depois, ele se exilou em Milão.

Mas esse fim foi apenas o começo: através dos livros de Mafalda – traduzidos para mais de 26 línguas e ainda reeditados – a popularidade da menina continua a crescer e a ganhar leitores.

"O objetivo da série é, através de uma plataforma tão importante como a Disney, levar às novas gerações o desejo de se aproximarem e lerem algo que estão vendo através da linguagem audiovisual; a vontade de se contagiar e ler esses quadrinhos", concluiu Lorena Muñoz.







Mergulhe no incrível imaginário do cartunista Quino. Com diversos materiais de arquivo, Voltando a Ler Mafalda oferece um novo olhar sobre um autor à frente de seu tempo e a história em quadrinhos que acompanhou seus leitores em cada passo do caminho.

