Voltando a Ler Mafalda: tudo sobre a nova série documental do Disney+

A produção analisa as origens e a expansão da icônica personagem dos quadrinhos criada pelo cartunista Quino.



Falta pouco para que mergulhar no universo de Mafalda. A série documental Voltando A Ler Mafalda estreia no dia 27 de setembro no Disney+ e promete trazer muita nostalgia e curiosidades aos fãs da pequena (e brilhante) personagem.

Dirigida por Lorena Muñoz, a produção apresenta a origem da icônica tirinha do quadrinista argentino Quino, quais foram suas fontes de inspiração, e narra fatos menos conhecidos de sua história.

Veja o trailer, a seguir:







Voltando a Ler Mafalda | Trailer Oficial | Disney+







Mafalda: cartunistas como Maitena e Liniers participam da série



A série documental Voltando a Ler Mafalda revisita as tirinhas mais marcantes da icônica menina de personalidade forte e mente afiada. E isso se dá por meio da análise de cartunistas renomados como Maitena, Liniers, Alberto Montt, Tute, Rep, Arturo Kemchs e Raquel Riba Rossi.









Voltando a Ler Mafalda traz materiais de arquivo, e entrevistas exclusivas



Com material exclusivo de arquivo, depoimentos de celebridades assumidamente fãs de Mafalda, e entrevistas com historiadores, editores, amigos e familiares de Quino, a série propõe um novo olhar sobre um grande autor à frente de seu tempo.

Voltando a Ler Mafalda também traz uma nova perspectiva à história em quadrinhos que fez parte da educação sentimental de gerações, atravessou as fronteiras da Argentina e se tornou um clássico.

Conheça mais sobre Mafalda, uma das personagens de quadrinhos mais queridas e bem-sucedidas do mundo, e sua história, a partir de 27 de setembro exclusivamente no Disney+ e Star+.