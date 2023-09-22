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Voltando a Ler Mafalda: tudo sobre a nova série documental do Disney+

22 de setembro de 2023
22 de setembro de 2023

A produção analisa as origens e a expansão da icônica personagem dos quadrinhos criada pelo cartunista Quino.


Falta pouco para que mergulhar no universo de Mafalda. A série documental Voltando A Ler Mafalda estreia no dia 27 de setembro no Disney+ e promete trazer muita nostalgia e curiosidades aos fãs da pequena (e brilhante) personagem. 

Dirigida por Lorena Muñoz, a produção apresenta a origem da icônica tirinha do quadrinista argentino Quino, quais foram suas fontes de inspiração, e narra fatos menos conhecidos de sua história.

Veja o trailer, a seguir:


Voltando a Ler Mafalda | Trailer Oficial | Disney+


Mafalda: cartunistas como Maitena e Liniers participam da série


 A série documental Voltando a Ler Mafalda revisita as tirinhas mais marcantes da icônica menina de personalidade forte e mente afiada. E isso se dá por meio da análise de cartunistas renomados como Maitena, Liniers, Alberto Montt, Tute, Rep, Arturo Kemchs e Raquel Riba Rossi.

Voltando a Ler Mafalda


Voltando a Ler Mafalda traz materiais de arquivo, e entrevistas exclusivas


Com material exclusivo de arquivo, depoimentos de celebridades assumidamente fãs de Mafalda, e entrevistas com historiadores, editores, amigos e familiares de Quino, a série propõe um novo olhar sobre um grande autor à frente de seu tempo.

Voltando a Ler Mafalda também traz uma nova perspectiva à história em quadrinhos que fez parte da educação sentimental de gerações, atravessou as fronteiras da Argentina e se tornou um clássico.

Conheça mais sobre Mafalda, uma das personagens de quadrinhos mais queridas e bem-sucedidas do mundo, e sua história, a partir de 27 de setembro exclusivamente no Disney+ e Star+.

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