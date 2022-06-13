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Voluntários: Tudo É Pela Ciência – conheça a série da National Geographic

13 de junho de 2022
13 de junho de 2022

Aprenda por que dói tanto bater o dedo mindinho do pé e o que nos faz ficar com tontura. 


A divertida série Voluntários: Tudo É Pela Ciência desafia os limites do corpo humano em nome de uma coisa: o conhecimento! (*)

Voluntários: Tudo É Pela Ciência


O que é Voluntários: Tudo É Pela Ciência?


Você já se perguntou quanto frio um ser humano pode suportar? Ou quais sons incomodam mais e quais incomodam menos? Qual pelo dói mais arrancar: o do nariz ou da sobrancelha?

Essas e outras perguntas são respondidas por Rafael Cortez no seriado original produzido inteiramente na América Latina. No entanto, não é exatamente ele quem dá as respostas dessas perguntas, mas sim sua equipe de “voluntários”.

Voluntários: Tudo É Pela Ciência: Como agem os voluntários?

Em todos os episódios, Rafael propõe algumas perguntas sobre o mundo e o corpo humano. Depois, ele nos guia sobre as principais teorias explicativas sobre os fenômenos. Depois, chega a parte divertida.

Pensando em comprovar a veracidade dessas teorias, o apresentador chama alguns dos objetos de teste da equipe: Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os cinco terão a missão de ceder seus corpos para a ciência.

Os voluntários, então, com muito bom humor e fé na ciência enfrentam as situações mais absurdas para mostrar as habilidades que os seres humanos possuem mas que não vemos no dia a dia.

Voluntários: Tudo É Pela Ciência

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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