Voluntários: Tudo É Pela Ciência – conheça a série da National Geographic

Aprenda por que dói tanto bater o dedo mindinho do pé e o que nos faz ficar com tontura.

A divertida série Voluntários: Tudo É Pela Ciência desafia os limites do corpo humano em nome de uma coisa: o conhecimento!







O que é Voluntários: Tudo É Pela Ciência?







Você já se perguntou quanto frio um ser humano pode suportar? Ou quais sons incomodam mais e quais incomodam menos? Qual pelo dói mais arrancar: o do nariz ou da sobrancelha?

Essas e outras perguntas são respondidas por Rafael Cortez no seriado original produzido inteiramente na América Latina. No entanto, não é exatamente ele quem dá as respostas dessas perguntas, mas sim sua equipe de “voluntários”.





Voluntários: Tudo É Pela Ciência: Como agem os voluntários?





Em todos os episódios, Rafael propõe algumas perguntas sobre o mundo e o corpo humano. Depois, ele nos guia sobre as principais teorias explicativas sobre os fenômenos. Depois, chega a parte divertida.

Pensando em comprovar a veracidade dessas teorias, o apresentador chama alguns dos objetos de teste da equipe: Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez. Os cinco terão a missão de ceder seus corpos para a ciência.

Os voluntários, então, com muito bom humor e fé na ciência enfrentam as situações mais absurdas para mostrar as habilidades que os seres humanos possuem mas que não vemos no dia a dia.