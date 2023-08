Wall-E completa 15 anos: conheça 4 curiosidades sobre a animação

Sabia que o robô Wall-E que encantou o público no filme de 2008 também está presente em outras produções? Saiba mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Os filmes de animação da parceria dos estúdios Pixar e Disney provocam todos os tipos de emoções com suas aventuras épicas e personagens cativantes, como em Wall-E – filme que está completando 15 anos de seu lançamento em 2023.

Wall-E estreou em 2008 e continua sendo uma das histórias mais originais do estúdio. O longa apresenta um futuro distópico no qual a humanidade teve que abandonar a Terra, agora coberta de lixo. Com a primeira parte do filme sem diálogos, a história transmite emoções variadas e faz refletir sobre o meio ambiente, amizades e o poder do amor.

Kathy Najimy e Sigourney Weaver emprestaram as suas vozes a Wall-E



Apesar de ter boa parte do filme sem diálogos, explorando o visual do robozinho cativante, o filme conta em sua outra metade com falas.

O filme foi lançado juntamente com um curta-metragem: Burn-E



O filme da Pixar e da Disney estreou acompanhado de um curta-metragem que apresenta uma bela história para contar: Burn-E.

Burn-E é um robô soldador criado para fazer a manutenção dos sistemas da nave Axiom. Infelizmente, as aventuras de Wall-E e Eva coloca Burn-E em apuros e os fãs do filme podem ver um lado diferente desse simpático ajudante automático no curta.





As aventuras de Wall-E continuam em Pixar na Vida Real

lançada em Pixar na Vida Real, tem como protagonista de vários episódios o robô.

No caso de Wall-E, ele mostra as suas reações a tudo o que vê enquanto percorre as ruas de Manhattan, em uma das cidades mais movimentadas do mundo.





Andrew Stanton, diretor de Wall-E, trabalhou em outros filmes da da Pixar





O filme de animação Wall-E foi realizado por Andrew Stanton, uma das figuras mais reconhecidas da história dos estúdios Pixar.

O diretor, roteirista e produtor é também um dos principais responsáveis por filmes como Vida de Inseto (1998), Procurando Nemo (2003) e Procurando Dory (2016), todos também disponíveis no catálogo Disney+.