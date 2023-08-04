Wall-E completa 15 anos: conheça 4 curiosidades sobre a animação

Sabia que o robô Wall-E que encantou o público no filme de 2008 também está presente em outras produções? Saiba mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
Os filmes de animação da parceria dos estúdios Pixar e Disney provocam todos os tipos de emoções com suas aventuras épicas e personagens cativantes, como em Wall-E – filme que está completando 15 anos de seu lançamento em 2023.
Wall-E estreou em 2008 e continua sendo uma das histórias mais originais do estúdio. O longa apresenta um futuro distópico no qual a humanidade teve que abandonar a Terra, agora coberta de lixo. Com a primeira parte do filme sem diálogos, a história transmite emoções variadas e faz refletir sobre o meio ambiente, amizades e o poder do amor.
O filme guarda curiosidades bem interessantes, que listamos abaixo. E, além de saber mais sobre a animação da Pixar, conheça os demais títulos relacionados ao filme disponíveis no Disney+.
Kathy Najimy e Sigourney Weaver emprestaram as suas vozes a Wall-E
Apesar de ter boa parte do filme sem diálogos, explorando o visual e as expressões do robozinho cativante Wall-E, o filme conta em sua outra metade com falas nas vozes originais de grandes artistas, como Sigourney Weaver, estrela da franquia Avatar e Kathy Najimy, dos filmes Abracadabra.
O elenco de vozes em inglês da animação conta com Ben Burtt (Wall-E), Elissa Knight (Eva), Kathy Najimy (Mary), Sigourney Weaver (computador da nave Axiom), Jeff Garlin (Capitão), Fred Willard (Shelby Forthright), Ben Burtt (M-O) e John Ratzenberger (John).
O filme foi lançado juntamente com um curta-metragem: Burn-E
O filme da Pixar e da Disney estreou acompanhado de um curta-metragem que apresenta uma bela história para contar: Burn-E.
Burn-E é um robô soldador criado para fazer a manutenção dos sistemas da nave Axiom. Infelizmente, as aventuras de Wall-E e Eva coloca Burn-E em apuros e os fãs do filme podem ver um lado diferente desse simpático ajudante automático no curta.
As aventuras de Wall-E continuam em Pixar na Vida Real
A série de curtas lançada em 2019, Pixar na Vida Real, tem como protagonista de vários episódios o robô Wall-E. Em cada um deles, os cidadãos de Nova York, EUA, são surpreendidos por personagens ou referências da Pixar.
No caso de Wall-E, ele mostra as suas reações a tudo o que vê enquanto percorre as ruas de Manhattan, em uma das cidades mais movimentadas do mundo.
Andrew Stanton, diretor de Wall-E, trabalhou em outros filmes da da Pixar
O filme de animação Wall-E foi realizado por Andrew Stanton, uma das figuras mais reconhecidas da história dos estúdios Pixar.
O diretor, roteirista e produtor é também um dos principais responsáveis por filmes como Vida de Inseto (1998), Procurando Nemo (2003) e Procurando Dory (2016), todos também disponíveis no catálogo Disney+.