Wanda Maximoff: em quais filmes da Marvel ela aparece

Veja em quais produções da Marvel Studios a personagem demonstra todos seus incríveis poderes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Wanda Maximoff, interpretada pela atriz Elizabeth Olsen, conquistou grande popularidade entre os fãs após a estreia de WandaVision (2021), uma série exclusiva do Disney+. Além disso, ela faz parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme da Marvel Studios em cartaz nos cinemas brasileiros a partir de 5 de maio.

Mas, antes de ter uma série só sua, Wanda apareceu em outros títulos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) que valem a pena ser vistos para saber mais sobre a turbulenta história da vida da super-heroína, que tem romance, perdas e grandes batalhas.

A seguir, relembre quais são as aparições de Wanda nos longas-metragens da Marvel.





Wanda Maximoff nos filmes da Marvel: Capitão América: O Soldado Invernal (2014)





Wanda e seu irmão, Pietro (Aaron Taylor-Johnson), são apresentados na cena pós-créditos de Capitão América: O Soldado Invernal. Na cena, o espectador além de testemunhar o aparecimento da terceira Joia do Infinito (a Joia da Mente), o Barão Strucker (Thomas Kretschmann) é visto segurando os poderosos irmãos prisioneiros.







Wanda Maximoff em filmes da Marvel: Vingadores: Era de Ultron (2015)





Vingadores: Era de Ultron além de ser a estreia de Visão (Paul Bettany) no MCU, Wanda e Pietro seguem as ordens da HYDRA para mais tarde se juntar a Ultron em seu plano de iniciar uma guerra contra os Vingadores. Ao longo do filme, os irmãos mudam de lado e se juntam ao time de super-heróis.









Wanda Maximoff nos filmes da Marvel: Capitão América: Guerra Civil (2016)





Apesar das diferenças de ideias que existem entre eles por estarem em lados diferentes na briga entre dois grande super-heróis (Capitão América e Homem de Ferro), Wanda Maximoff e Visão provam ter um relacionamento amoroso real e que evolui bastante em Capitão América: Guerra Civil.







Wanda Maximoff nos filmes da Marvel: Vingadores: Guerra Infinita (2018)





Em Vingadores: Guerra Infinita, Visão e Wanda já estão em um relacionamento formalizado. Wanda tenta fugir do perigo e, por isso, busca uma forma de retirar a Joia da Mente de seu parceiro. No entanto, Thanos (Josh Brolin) inicia sua louca missão e decide se apropriar da Joia, tirando a vida de Visão na frente dos olhos de uma impotente Wanda.







Wanda Maximoff nos filmes da Marvel: Vingadores: Ultimato (2019)





Embora sua aparição aconteça somente na parte final de Vingadores: Ultimato, Wanda Maximoff luta contra Thanos com todas as suas forças, demonstrando a grande riqueza de poder mágico que ela possui, sendo uma importante ajuda na luta contra o titã.