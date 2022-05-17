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WandaVision: quem é Agatha Harkness

17 de maio de 2022
17 de maio de 2022

Descubra a poderosa antagonista que Wanda Maximoff enfrenta em Westview. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


WandaVision apresenta a adorável e cômica Agnes, vizinha de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e sua família em Westview. No entanto, ela se torna inimiga da protagonista da série da Marvel Studios, disponível exclusivamente no Disney+.

Isso porque, nos episódios finais, a personagem acaba se revelando como a bruxa Agatha Harkness (Kathryn Hahn).


Quem é Agatha Harkness em WandaVision?

Agatha Harkness é uma bruxa vinda de Salem, Massachusetts, e que foi acusada por seu próprio clã de praticar magia durante os Julgamentos das Bruxas de Salem.

Séculos depois de ter assassinado todo o seu clã, Harkness percebeu uma anomalia mágica, causada por Wanda Maximoff, em Westview. E não hesitou em descobrir como ela conseguiu usar um feitiço tão avançado.

Para isso, Harkness se infiltrou em Westview sob o disfarce de Agnes, e se mudou para a casa de Ralph Bohner (Evan Peters), a quem ela manteve como escravo mental.

Depois de ganhar a confiança de Wanda e sequestrar seus filhos, Harkness revela sua verdadeira identidade. Em seguida, as duas se envolvem em um duelo mágico, com a vilã perdendo a batalha. Assim, Maximoff decide extrair seus poderes e condená-la a viver eternamente como Agnes, sem poder recordar nada do seu passado.

WandaVision: o vínculo de Agatha Harkness com o poderoso Darkhold

Além de revelar sua identidade e suas intenções de “absorver” os incríveis poderes de Wanda, Agatha também conta que tem em seu poder o Darkhold (ou Livro dos Condenados), um conhecimento mágico perigoso e sombrio que permitiu que seus poderes se expandissem ainda mais.

No entanto, após derrotar Harkness e antes que ela acabasse com o poderoso feitiço — levando a família de Wanda com ele — Maximoff se torna a nova dona do artefato. 

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