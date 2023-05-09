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NOVIDADES DISNEY+

Wendy Darling e outras 5 adolescentes inesquecíveis dos filmes e séries do Disney+

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

De salvar o mundo a transformar-se em um panda vermelho, as adolescentes destas histórias mostram que tudo é possível!


Corajosa, determinada e super-heróina de si mesma! Essa é Wendy Darling (Ever Anderson), um dos grandes destaques do novo live-action Peter Pan & Wendy, já disponível no Disney+.

Wendy não tem medo de enfrentar o terrível Capitão Gancho (Jude Law) e coloca a sua vida em risco para proteger os seus irmãos e novos amigos da Terra do Nunca.

Inclusive, o que não faltam no serviço de streaming são filmes e séries com garotas marcantes.

Confira, abaixo, cinco personagens adolescentes que, assim como Wendy, são inesquecíveis!

Kim Possible

1. Kim Possible não cansa de salvar o mundo


 Kim Possible é uma jovem adolescente “comum” do Ensino Médio que, no tempo livre, salva o mundo de vilões!

Muita gente cresceu assistindo à divertida série animada Kim Possible (2002-2007) e, mesmo depois de tantos anos, lembra com carinho dessa protagonista que não tem medo de inimigo algum e está sempre pronta para entrar em ação.

Sexta-Feira Muito Louca

2. Anna, a garota que troca de corpo com a mãe em Sexta-Feira Muito Louca


Lindsay Lohan dá vida a Anna, a adolescente do filme Sexta-Feira Muito Louca (2003).

Depois de uma briga com a mãe, Tess (Jamie Lee Curtis), Anna acaba trocando de corpo com ela – uma literalmente na pele da outra! 

A partir daí, passam a se entender melhor e a respeitar seus diferentes pontos de vista (o que, até então, era motivo de conflito entre mãe e filha).

Gabriella Montez

3. Gabriella Montez é a estrela de High School Musical


 High School Musical (2006) não seria o sucesso que é sem ela… Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), uma garota super inteligente que tem uma verdadeira paixão por cantar

Junto com Troy (Zac Efron), o capitão do time de basquete, Gabriella coloca o público no ritmo musical em um filme que se tornou símbolo de toda uma geração de adolescentes.

Merida

4. Merida quer trilhar seu próprio caminho em Valente


 Merida, do filme de animação Valente (2012), é uma jovem princesa diferente de todas que você já viu! Ela é uma ótima arqueira e não está interessada em seguir as tradições do reino em que vive.

A protagonista precisa usar suas habilidades e sua personalidade forte para desfazer uma terrível maldição e descobrir o real significado de valentia.

Mei Lee

5. Mei Lee e o que é ser adolescente em Red – Crescer é uma Fera


Com 13 anos de idade, Mei Lee está enfrentando o caos típico da adolescência na animação da Pixar: Red – Crescer é uma Fera.

Os maiores desafios são lidar com a mãe superprotetora, as mudanças em seu corpo e os relacionamentos. 

Só que tudo fica mais complicado a partir do momento em que Mei passa a sofrer com uma outra questão: sempre que se emociona demais, ela se transforma em um panda-vermelho gigante.

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