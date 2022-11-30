Willow: quais criaturas mágicas aparecem na série

Descubra detalhes sobre o mundo mágico da produção!
Produzida pela Lucasfilm e Imagine Entertainment, a nova série de fantasia e aventura Willow é baseada no clássico filme homônimo de 1988.
Na nova ficção, Warwick Davis volta a interpretar Willow Ufgood, o protagonista da história. Anteriormente, no longa-metragem, ele era um aspirante a mágico e agora, na série, é o High Aldwyn da cidade de Nelwyn.
Na aventura inédita, um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa jornada para lugares além de casa, onde deve enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.
Saiba mais detalhes sobre a terra encantada onde a série é ambientada:
Quais criaturas mágicas aparecem em Willow
A série se passa em um mundo mágico com um visual de tirar o fôlego, onde floresce uma raça de duendes chamados "Brownies", magos, trolls e outras criaturas místicas.
Além de Warwick Davis, Willow é estrelado por Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk e Joanne Whalley em seu elenco.
Todas as quartas-feiras, um novo episódio será lançado.
Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.
*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+