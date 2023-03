Willow: quais criaturas mágicas aparecem na série

A ficção já está disponível no Disney+. Descubra detalhes sobre o mundo mágico da produção!



Os dois primeiros episódios de Willow já estão disponíveis no Disney+. Produzida pela Lucasfilm e Imagine Entertainment, a nova série de fantasia e aventura é baseada no clássico filme homônimo de 1988.

Na nova ficção, Warwick Davis volta a interpretar Willow Ufgood, o protagonista da história. Anteriormente, no longa-metragem, ele era um aspirante a mágico e agora, na série, é o High Aldwyn da cidade de Nelwyn.

Na aventura inédita, um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa jornada para lugares além de casa, onde deve enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

Saiba mais detalhes sobre a terra encantada onde a série é ambientada:





Quais criaturas mágicas aparecem em Willow

A série se passa em um mundo mágico com um visual de tirar o fôlego, onde floresce uma raça de duendes chamados "Brownies", magos, trolls e outras criaturas místicas.

Além de Warwick Davis, Willow é estrelado por Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk e Joanne Whalley em seu elenco.

Willow já pode ser vista no Disney+! A primeira temporada terá 8 capítulos. Os dois primeiros já estão disponíveis no serviço de streaming. Todas as quartas-feiras, um novo episódio será lançado.