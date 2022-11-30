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Willow: quais criaturas mágicas aparecem na série

1 de dezembro de 2022
1 de dezembro de 2022

Descubra detalhes sobre o mundo mágico da produção! 


Produzida pela Lucasfilm e Imagine Entertainment, a nova série de fantasia e aventura Willow é baseada no clássico filme homônimo de 1988.

Na nova ficção, Warwick Davis volta a interpretar Willow Ufgood, o protagonista da história. Anteriormente, no longa-metragem, ele era um aspirante a mágico e agora, na série, é o High Aldwyn da cidade de Nelwyn.

Na aventura inédita, um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa jornada para lugares além de casa, onde deve enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

Saiba mais detalhes sobre a terra encantada onde a série é ambientada: 

Willow

Quais criaturas mágicas aparecem em Willow

A série se passa em um mundo mágico com um visual de tirar o fôlego, onde floresce uma raça de duendes chamados "Brownies", magos, trolls e outras criaturas místicas.

Além de Warwick Davis, Willow é estrelado por Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk e Joanne Whalley em seu elenco.

Todas as quartas-feiras, um novo episódio será lançado.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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